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Locale· 1 min citire
Imagini inedite: tramvai decorat de Crăciun în plină vară
Tramvai decorat de Crăciun
Imagini inedite la Ploiești. Un tramvai pictat în spiritul Crăciunului circulă prin oraș în plină vară pe temperaturi care depășesc 37 de grade Celsius.
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