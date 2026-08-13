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Imagini inedite: tramvai decorat de Crăciun în plină vară

Tramvai decorat de Crăciun

Tramvai decorat de Crăciun

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:10

Imagini inedite la Ploiești. Un tramvai pictat în spiritul Crăciunului circulă prin oraș în plină vară pe temperaturi care depășesc 37 de grade Celsius.

Tramvai decorat de Crăciun la Ploiești

Fotografia a fost surprinsă de un trecător și postată pe internet unde a stârnit o serie de reacții amuzante.

Parcă altfel te răcorești într-o zi toridă când vezi un tramvai cu mesajul 'Crăciun Fericit!' trecând liniștit pe lângă tine.

A scris autorul postării în descrierea fotografie.

Un alt ploieștean a scris că va intra în spiritul sărbătorilor de iarnă și va împodobi bradul.

Directorul companiei locale de transport public a reacționat și el la vederea fotografiei și a declarat că tramvaiul a circulat în mod normal și nu a fost retras după sărbători.

El a precizat că nu cunoaște motivul pentru care vehiculul nu a fost revopsit.

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