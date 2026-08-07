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Accident de tramvai într-un oraș din Germania: 25 de răniți, 10 în stare gravă

Accident de tramvai în Gelsenkirchen (foto: profimedia)

Accident de tramvai în Gelsenkirchen (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:08

Un accident de tramvai a avut loc joi în centrul orașului german Gelsenkirchen, în apropiere de Veltins Arena. Două tramvaie au fost implicate în coliziune, iar 25 de persoane au fost rănite.

Potrivit poliției, un tramvai utilizat pentru instruire s-a oprit brusc în trafic. Un al doilea tramvai, care transporta pasageri, a intrat în vehiculul din fața sa, care „era oprit sau se deplasa foarte încet”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Șapte răniți grav și trei persoane în stare critică

Șapte dintre persoanele rănite sunt în stare gravă, iar viața altor trei este în pericol, au precizat autoritățile. Poliția anunțase inițial un bilanț de 30 de răniți.

Cauza pentru care primul tramvai s-a oprit brusc urmează să fie stabilită. O echipă specială de investigație a fost trimisă la locul accidentului, unde au intervenit și mai multe ambulanțe.

Zona din jurul străzii Kurt Schumacher a fost închisă timp de câteva ore după producerea accidentului.

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