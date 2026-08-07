Accident de tramvai într-un oraș din Germania: 25 de răniți, 10 în stare gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:08

Un accident de tramvai a avut loc joi în centrul orașului german Gelsenkirchen, în apropiere de Veltins Arena. Două tramvaie au fost implicate în coliziune, iar 25 de persoane au fost rănite.

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