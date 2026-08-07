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Social· 1 min citire
Accident de tramvai într-un oraș din Germania: 25 de răniți, 10 în stare gravă
Accident de tramvai în Gelsenkirchen (foto: profimedia)
Un accident de tramvai a avut loc joi în centrul orașului german Gelsenkirchen, în apropiere de Veltins Arena. Două tramvaie au fost implicate în coliziune, iar 25 de persoane au fost rănite.
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