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Locale· 2 min citire
Incendii uriașe de vegetație pe Valea Cernei. Peste 60 de hectare de teren ard ca o torță -VIDEO
FOTO: Captura Facebook
Incendiile fac ravagii în județul Caraș-Severin, unde pompierii intervin pentru stingerea mai multor focare de vegetație care au cuprins peste 60 de hectare de teren. Flăcările au ajuns inclusiv în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, punând în pericol suprafețe importante de vegetație.
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