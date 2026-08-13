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Incendii uriașe de vegetație pe Valea Cernei. Peste 60 de hectare de teren ard ca o torță -VIDEO

FOTO: Captura Facebook

FOTO: Captura Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 13:41

Incendiile fac ravagii în județul Caraș-Severin, unde pompierii intervin pentru stingerea mai multor focare de vegetație care au cuprins peste 60 de hectare de teren. Flăcările au ajuns inclusiv în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, punând în pericol suprafețe importante de vegetație.

Focul se extinde în zonele forestiere

Romsilva a anunţat, joi, că în aceste zile continuă intervenţiile în teren pentru stingerea incendiilor de pădure din mai multe suprafeţe de fond forestier administrate de Direcţia Silvică Caraş-Severin.

Incendiul a afectat aproximativ 50 de hectare de fond forestier, dintre care 25,42 de hectare sunt în administrarea Ocolului Silvic Oţelu Roşu. În prezent, focul se manifestă în afara fondului forestier de stat, iar echipele acţionează pentru stingere, pentru protejarea zonei locuite şi realizează o linie izolatoare pentru a preveni extinderea incendiului din nou în pădurea proprietatea publică a statului, a precizat Romsilva.

La Rugi, în zona Ocolului Silvic Păltiniş, incendiul de litieră a izbucnit în 12 august şi a afectat 12,6 hectare de pădure de stat. La faţa locului intervin 11 angajaţi ai Ocolului Silvic Păltiniş, fiind aşteptată şi intervenţia pompierilor militari.

Elicopterul Black Hawk, trimis în sprijinul pompierilor

Incendiul a cuprins şi Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, unde au fost afectate aproximativ 4,5 hectare de pădure de stat, într-o zonă stâncoasă şi foarte greu accesibilă.

Până miercuri seară, la intervenţii au participat personal silvic, pompieri militari, membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi localnici. A fost utilizat şi un elicopter Black Hawk, care a efectuat 29 de aruncări cu apă.

La această oră, incendiul se manifestă la nivelul litierei. Şase angajaţi silvici şi doi rangeri acţionează în teren pentru limitarea înaintării focului, a mai precizat Romsilva.

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