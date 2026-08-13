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Locale· 1 min citire
Un copil de 6 ani a căzut într-o oală cu bulion fierbinte. Incident șocant în Suceava
Oală cu bulion
Un băiat în vârstă de 6 ani a ajuns la Spitalul Județean Suceava, după ce a suferit arsuri în urma unui accident produs în gospodăria familiei. Copilul se juca în curtea casei din localitatea Grănicești atunci când s-a dezechilibrat și a căzut într-un recipient în care se afla bulion fierbinte.
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