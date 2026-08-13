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Un copil de 6 ani a căzut într-o oală cu bulion fierbinte. Incident șocant în Suceava

Oală cu bulion

Oală cu bulion

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 13:02

Un băiat în vârstă de 6 ani a ajuns la Spitalul Județean Suceava, după ce a suferit arsuri în urma unui accident produs în gospodăria familiei. Copilul se juca în curtea casei din localitatea Grănicești atunci când s-a dezechilibrat și a căzut într-un recipient în care se afla bulion fierbinte.

Incidentul s-a produs în timp ce tatăl copilului pregătea bulionul pentru iarnă. Bărbatul fierbea compoziția într-o oală, iar după ce a luat vasul de pe foc l-a așezat pe sol, în curtea gospodăriei, arată site-ul local Informația ta.

Copilul s-a împiedicat și a căzut în bulionul fierbinte

La scurt timp după ce vasul a fost pus jos, băiatul, care se afla în apropiere și se juca, s-a împiedicat și a căzut cu partea dorsală direct în compoziția fierbinte.

Copilul a suferit arsuri și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Familia a solicitat ajutor, iar minorul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava pentru evaluare și tratament de specialitate.

Poliția verifică împrejurările în care s-a produs accidentul

Incidentul a intrat și în atenția polițiștilor, care efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.

Oamenii legii urmează să clarifice toate împrejurările în care copilul a ajuns în contact cu bulionul fierbinte și dacă au existat elemente care au favorizat producerea incidentului.

În perioada pregătirilor pentru conserve și bulion, părinții sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită copiilor și să nu lase vasele fierbinți în zonele în care aceștia se joacă.

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