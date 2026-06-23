Lider PNL, atac la Bolojan: „România a pierdut 1,2 miliarde de euro din PNRR din cauza proiectelor fanteziste!”

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, aduce acuzații dure Executivului după pierderea a 1,2 miliarde de euro din PNRR. Liderul liberal critică eliminarea unor proiecte esențiale, precum Spitalul Monobloc Pediatric din Cluj, în favoarea unor „proiecte fanteziste” aprobate de Guvernul României. Află impactul acestei decizii asupra sistemului medical clujean.
Consiliul Județean Cluj lansează un atac frontal la adresa Executivului de la București, în urma finalizării discuțiilor privind modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printr-un comunicat de presă transmis marți, instituția condusă de liberalul Alin Tișe acuză Guvernul că ascunde pierderea uriașă a 1,2 miliarde de euro din fondurile europene.
Conform oficialilor clujeni, această gaură bugetară a fost provocată de includerea pe listele de finanțare a unor „proiecte fanteziste”, selectate pe criterii pur politice și pe bază de prietenii, în detrimentul unor investiții mature și urgente. Printre proiectele sacrificate se numără și Spitalul Monobloc Pediatric de la Cluj, care, deși era cel mai avansat din țară la momentul demarării PNRR, ar fi fost depunctat intenționat prin modificarea din mers a Ghidului de Finanțare.
Spitalul din Cluj, un centru medical vital pentru întreaga regiune de Nord-Vest
Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că Spitalul Clinic de Copii Cluj nu este doar un obiectiv local, ci unul de importanță regională și națională. Datele statistice oficiale din ultimii ani arată o realitate constantă: unitatea medicală deservește pacienți din toată țara.
De exemplu, la nivelul anului 2025, doar 59% dintre micuții tratați proveneau din județul Cluj. Restul pacienților au fost aduși din județele învecinate: Bistrița-Năsăud (7,01%), Maramureș (7,01%), Sălaj (5,46%), Satu Mare (2,9%), Bihor (1,74%), în timp ce un procent semnificativ de 16,47% a fost reprezentat de copii din alte zone ale României. Aceeași tendință s-a înregistrat și în perioada 2022-2024.
Alin Tișe cere demisia celor responsabili și anunță mobilizarea asociațiilor de părinți
Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, s-a arătat profund indignat de refuzul sistematic al autorităților centrale de a acorda finanțare europeană acestui proiect. Acesta a explicat că a bătut la ușile tuturor miniștrilor Sănătății și prim-miniștrilor din ultimii ani pentru a le demonstra, cu cifrele pe masă, că unitatea este, în fapt, un spital regional.
„Au refuzat sistematic, pentru că au politizat alocările prin PNRR, banii fiind acordaţi unor incompetenţi. Şi iată că acum, România pierde bani, Clujul pierde bani, în timp ce copiii suferă”, a declarat Alin Tişe. Șeful administrației județene a anunțat că va trimite notificări oficiale către toate asociațiile de părinți din Regiunea de Nord-Vest pentru a le arăta cum a fost ignorat acest spital unic în România și a cerut public demisia tuturor celor care au blocat fondurile.
Lucrările continuă exclusiv din bugetul local, în ciuda jocurilor politice
În ciuda blocajului de la București și a pierderii finanțării din PNRR, proiectul Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca nu este oprit. În acest moment, șantierul este în plină desfășurare, iar continuitatea lucrărilor este asigurată integral prin fonduri proprii alocate direct din bugetul Consiliului Județean Cluj.
Situația creează însă o tensiune politică majoră în interiorul taberei liberale. Deși a lansat aceste acuzații extrem de grave la adresa Executivului, Alin Tișe rămâne, paradoxal, unul dintre susținătorii puternici ai menținerii PNL la guvernare, el fiind un sprijinitor declarat al variantei de cabinet conduse de Guvernul Veștea.