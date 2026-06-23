Lider PNL, atac la Bolojan: „România a pierdut 1,2 miliarde de euro din PNRR din cauza proiectelor fanteziste!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 20:41

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, aduce acuzații dure Executivului după pierderea a 1,2 miliarde de euro din PNRR. Liderul liberal critică eliminarea unor proiecte esențiale, precum Spitalul Monobloc Pediatric din Cluj, în favoarea unor „proiecte fanteziste” aprobate de Guvernul României. Află impactul acestei decizii asupra sistemului medical clujean.

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