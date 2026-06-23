PNL Ialomița s-a „reformat” cu oameni racolați de la alte partide. Cine este noul șef al liberalilor ialomițeni?

Senatorul de Ialomița, Adrian Peiu, intrat în Parlament pe listele formațiunii SOS România, negociază intens trecerea la PNL. Potrivit surselor politice, acesta vizează direct funcția de președinte al organizației județene a PNL Ialomița.
Culisele politicii din Ialomița clocotesc, iar o mutare spectaculoasă este pe cale să se finalizeze. Potrivit unor surse politice, discuțiile privind numirea senatorului Adrian Peiu la șefia organizației județene a PNL sunt într-un stadiu extrem de avansat. Acesta ar urma să preia frâiele filialei, înlocuindu-l pe actualul președinte, Dragoș Soare, a cărui poziție este tot mai fragilă.
Contactat de redacția noastră, senatorul Adrian Peiu a confirmat scenariul și a oferit o declarație extrem de tranșantă. „Sunt șanse în proporție de 80% să preiau organizația PNL Ialomița sau, mă rog, ce a mai rămas din ea după valul de excluderi de anul trecut”, a afirmat parlamentarul, lăsând să se înțeleagă că este pregătit pentru o reorganizare din temelii.
De la SOS România la polul suveranist: Traseul politic al lui Adrian Peiu
Intrat în Parlament pe listele formațiunii SOS România, Adrian Peiu a fost exclus din partidul condus de Diana Șoșoacă. Sancțiunea a survenit după ce senatorul, alături de alți parlamentari, a inițiat construcția unui pol suveranist cu deschidere pro-europeană, intitulat „Întâi România”.
Acest proiect politic nou nu a trecut neobservat, atrăgând rapid simpatia și sprijinul multor liberali ialomițeni. În prezent, surse din teritoriu afirmă că Peiu se bucură de o susținere discretă, dar masivă, din partea unei baze importante a PNL Ialomița. Sunt vizate în special cadrele care nu se mai identifică cu actuala linie de management impusă de Dragoș Soare.
Mandatul lui Dragoș Soare, contestat după eșecuri electorale și epurări interne
Nemulțumirile din interiorul PNL Ialomița au rădăcini adânci. Mandatul lui Dragoș Soare este contestat de un număr tot mai mare de membri, pe fondul unor rezultate slabe la ultimele teste electorale. Situația a explodat după ce conducerea actuală a decis excluderea unor liberali vechi, cu ștate de plată și respectați în comunitate.
În încercarea de a-și securiza scaunul de președinte, Soare ar fi promovat în structurile de conducere persoane fără experiență politică și lipsite de notorietate. Această strategie de supraviețuire a provocat însă un efect de bumerang: în loc să sudeze echipa, mișcările au adâncit falia din interiorul organizației.
Ironic este faptul că, în trecut, însuși Dragoș Soare ar fi încercat să îi racoleze în PNL pe senatorul Adrian Peiu și pe deputatul Florin Caragață (ambii proveniți din SOS). Planul de atunci era văzut ca o manevră de imagine în fața conducerii centrale de la București, prin care Soare spera să obțină funcția de prefect de Ialomița. Tentativa a eșuat, iar astăzi raportul de forțe s-a inversat complet.
O nouă strategie pentru electoratul de dreapta din județ
În acest peisaj marcat de instabilitate, Adrian Peiu se profilează ca un actor cheie în tentativa de reconstrucție a segmentului de dreapta din Ialomița. Într-un moment în care încrederea în liderii tradiționali s-a prăbușit, venirea sa la conducerea PNL nu ar însemna doar o simplă rocadă de personal formată la vârful filialei.
Ea ar marca o reorientare strategică profundă, menită să reconcilieze taberele din partid, să oprească hemoragia de cadre și să ofere electoratului liberal o alternativă credibilă și puternică în județ.