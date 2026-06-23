Culisele „Pactului” propus de PNL, deconspirate de Miron Mitrea: „Se bazează pe voturi de la cei care nu se înțeleg. Vor doar să împartă sute de milioane de euro”

Consultările de la Palatul Cotroceni și propunerile avansate de liderii politici pentru depășirea crizei guvernamentale au stârnit o reacție extrem de dură din partea analistului politic Miron Mitrea.
Acesta a desființat scenariile unui guvern minoritar, acuzându-i deopotrivă pe liderii de dreapta și pe cei ai PSD de lipsă de realism politic și ipocrizie. Totodată, Mitrea a lansat o critică severă la adresa președintelui independent Nicușor Dan, explicând de ce actualul sistem constituțional blochează un șef de stat fără partid.
„Nu ai cum să vrei guvern fără PSD, dar pe care PSD să-l voteze”
Analistul politic s-a arătat stupefiat de strategiile prezentate public de Ilie Bolojan (PNL) și Dominic Fritz (USR), catalogând discursurile acestora drept absurde în raport cu regulile matematice din Parlament.
„L-am ascultat pe Ilie Bolojan, l-am ascultat și pe Fritz. Astăzi, de fapt, i-am ascultat pe toți, că n-am ieșit din casă. Dar vreau să mă refer la doi, la cei doi. Am avut senzația că cineva e prost. Ori ei, ori eu. Cineva era prost: ori ascultătorii, ori ei.
Nu poți să spui în mod serios, și să ai toate țiglele pe casă, că vrei o coaliție fără PSD, în niciun caz cu PSD-ul, dar pe care PSD-ul trebuie să o voteze. Trebuie să fii cel puțin stupid ca să fii ilegal, ca PSD să se smintească și să te susțină. Deci, practic, e același lucru ca și când ai fi în coaliție. Nu numai că nu faci coaliție, cum a fost înainte... Adică nu numai că nu ești în guvern și ai niște facilități și niște interese rezolvate cumva, nu? Dar încă te vor vota!”, a declarat Miron Mitrea.
Nici abordarea social-democraților nu a scăpat de critici, analistul taxând strategia partidului condus de Sorin Grindeanu: „Sau, pe partea cealaltă, nici acolo nu-i mai multă inteligență: ne asumăm guvernarea, dar să ne voteze cei care nu ne vor. Deci n-aș putea spune că de partea PSD-ului e mult mai multă inteligență în abordarea asta. Și de aceea am ascultat acest gunoi. Cu guvernele minoritare nu pot apărea, pe semne, chipuri de interese și nu pot rezista.”
Culisele „Pactului” lui Bolojan: Modelul Tăriceanu și împărțirea banilor publici
Mitrea a explicat că propunerea unui „pact de neagresiune” avansată de liderul liberal Ilie Bolojan nu este o noutate, ci o tentativă de a reedita guvernarea minoritară din perioada 2007-2008, când Cabinetul Tăriceanu a supraviețuit datorită unui acord mascat cu opoziția social-democrată. Analistul susține că miza reală din spatele acestor formule este controlul asupra resurselor financiare fără transparență.
„În România au fost două guverne minoritare care au rezistat o perioadă, unul chiar mai mult; mă refer la Tăriceanu, care a avut un deal cu PSD-ul. Acesta, vezi Doamne, stând în opoziție, de fapt l-a sprijinit tot timpul, contra unor costuri politice și nu numai. Cam același lucru cred că propune acum și Ilie Bolojan, chiar dacă nu o spune în cuvintele acestea și folosește doar termenul de «pact de neagresiune» sau susținere pentru o perioadă de șase luni. Adică: «Noi suntem la guvernare, voi ne susțineți și în schimb noi vă dăm bani să faceți ce vreți voi», că așa a fost cu liberalii.
Indiferent care e guvernul minoritar – că v-am zis că sunt două variante, una cu PSD și una cu PNL și cu USR – amândouă sunt la fel de stupide. Pentru că amândouă variantele se bazează pe voturi din partea celor care nu se înțeleg. PNL-ul spune: «Noi vom vota PSD-ul dacă își asumă răspunderea în anumite condiții». USR-ul spune: «Nu!». Păi, dacă PNL-ul ar fi vrut să voteze PSD-ul, și toți spuneau că acest domn Veștea era al PSD-ului, de ce nu au votat acum? Că era un guvern minoritar PSD cu o parte din PNL pe care urma să o dea afară. Deci era aceeași situație.”
Mai mult, analistul a lansat acuzații grave la adresa actualei echipe guvernamentale, susținând că se dorește prelungirea blocajului pentru a gestiona fondurile europene și naționale departe de ochii publicului:
„Nu-i adevărat, Bolojan minte în continuare cu nerușinare. Singura lui dorință este să rămână la guvern cât mai mult, dacă se poate până în toamnă sau până în toamna cealaltă, că nu-l deranjează. El conduce țara cu echipa lui. Ei sunt cei care manipulează banii din seif, și nu sunt puțini. Ei stau și stabilesc cine sunt contractorii, adică cu cine au fost făcute contractele. Totul fără niciun fel de transparență, fără niciun fel de procedură de achiziții publice legale, mână în mână cu bruxellezii, sigur că da. Și vor în continuare să stabilească și cine ia fărâmiturile. Fărâmiturile fiind sute de milioane de euro. Și când o să avem timp, o să-ți explic că, pe lângă contractele mari, sunt multe contracte mici în valoare de sute de milioane de euro. Și stau acolo pe bani, și ei, și USR-ul.”
„Un președinte independent este complet inutil în sistemul românesc”
În finalul analizei sale, Miron Mitrea a mutat reflectorul pe președintele Nicușor Dan, considerat de analist depășit de situație din cauza statutului său de independent, care îl lasă fără o pârghie politică reală și fără o majoritate legislativă care să îi susțină demersurile la Cotroceni.
„Iar ceilalți se uită la ei ca având în frunte un președinte care este incapabil să facă ceva. Și nu-i vina lui, ci e vina celor care l-au votat. Pentru că trebuie să nu înțelegi nimic din politică ca să votezi, pe sistemul constituțional român, un președinte independent. Un președinte independent este ca un cârlig de rufe pus la găluște: nu-i capabil să facă nimic. N-are majoritate, nu face nimic”, a conchis Miron Mitrea.