Bacalaureatul se schimbă radical din 2030. Noile reguli au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial

Publicat 16 iun. 2026, 20:07 Actualizat 16 iun. 2026, 20:08 Sursă Agerpres

Ordinul de ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, pentru elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a, a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial, a anunțat, marți, ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

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