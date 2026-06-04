Profesorii și ambulanțierii, în pragul unor proteste fără precedent: CALENDARUL manifestațiilor

Sursă: Realitatea PLUS

Nemulțumirile față de legea salarizării continuă să scoată oamenii în stradă! Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest din istoria acestui serviciu de urgență, iar profesorii vor face un protest de amploare pe 17 iunie și amenință ca vor boicota examenele naționale din vară. Liderii sindicali au anunțat că dascălii nu mai acceptă consultări fără rezultate și că sunt pregătiți pentru acțiuni dure.

Aproximativ 20.000 de profesori se pregătesc să iasă în stradă pe 17 iunie în Capitală. Două federații din sistemul de învățământ preuniversitar sunt pregătite să-și strige nemulțumirile, care sunt legate în primul rând de noua lege a salarizării.

Susțin ei că prin acest proiect guvernanții și-au încălcat promisiunile făcute pentru încetarea grevei din anul 2023, atunci când profesorii au blocat sistemul de învățământ pentru trei săptămâni. În plus, liderii sindicali mai reclamă și salariile mici, venituri înghețate și lipsa sprijinului pentru personalul auxiliar.

De asemenea, sunt contestate și măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernului Bolojan, prin care a fost crescută norma didactică cu două-patru ore, a fost redusă plata activităților suplimentare, dar în același timp a fost majorat numărul de elevi dintr-o clasă.

Mesajul către guvern este unul dur. Profesorii susțin că pregătesc acțiuni de protest de amploare și chiar au avertizat că ar putea boicota Evaluarea Națională și Bacalaureatul, examene care vor începe la sfârșitul lunii iunie.