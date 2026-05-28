Ultimatumul sindicatelor din Educație. Noua Lege a Salarizării taie veniturile nete și aruncă sistemul în haos. Profesorii amenință cu greva și boicotarea examenelor naționale

Tensiuni majore la Ministerul Muncii, unde liderii sindicali din învățământul preuniversitar și superior au lansat un avertisment dur guvernanților, după primele simulări pe noua lege a salarizării unice. Reprezentanții cadrelor didactice reclamă pierderi financiare masive, erori grave de calcul și o scădere dramatică a atractivității sistemului, precizând că profesorii sunt pregătiți să iasă în stradă și să blocheze examenele naționale dacă revendicările nu le vor fi transpuse în textul legii.

Învățământul preuniversitar: Dispare indemnizația de dirigenție, scad sporurile de la țară

Ovidiu Nistor, reprezentantul sindicatelor din învățământul preuniversitar, a deschis lista anomaliilor din noul proiect. El avertizează că eliminarea unor sporuri sau scăderea procentelor existente va goli școlile de specialiști, mai ales în mediul rural.

„Cu siguranță vom ieși în stradă. Este vorba despre indemnizația de dirigenție, care nu a fost spor niciodată, deși așa figurează din greșeală în Legea 153. Trebuie căutată o variantă viabilă vizavi de modul în care va fi acordată mai departe această indemnizație. Cert este că niciunul dintre colegii noștri care au beneficiat de ea nu trebuie să fie prejudiciat. Identificarea unei soluții este o activitate foarte importantă, aflată atât pe masa ministrului Muncii, cât și a experților din partea Băncii Mondiale, și categoric va trebui găsită formula cea mai corectă pentru acordarea ei în continuare.

În momentul de față, indemnizația în cauză reprezintă 10% din venit. În momentul în care acest procent dispare, veniturile colegilor noștri vor fi diminuate automat. Pe de altă parte, niciun profesor nu va mai fi interesat să mai desfășoare o astfel de activitate. Un profesor diriginte are, totuși, cu totul alte atribuții și responsabilități față de un cadru didactic care nu are această calitate.

Am discutat și aspectul legat de criza de resurse umane, mai ales în mediul rural, acolo unde ne confruntăm și cu fenomenul învățământului simultan. I-am explicat foarte clar domnului ministru că scăderea cu 5% a sporului pentru zone izolate și mediu rural va avea un efect extrem de negativ asupra învățământului din regiunile respective. Este imperativ ca acest procent să rămână neschimbat, mai ales în condițiile în care atractivitatea sistemului este oricum scăzută. Avem deja destul de mulți necalificați care își desfășoară activitatea acolo, iar primii care vor avea de suferit dacă numărul necalificaților va crește vor fi copiii. Categoric, ministrul Muncii va trebui să țină cont de argumentele noastre, în calitate de reprezentanți ai cadrelor didactice, și de recomandările experților în educație.”

Protestele și boicotul examenelor, scenarii iminente

Liderul preuniversitarului atrage atenția că proiectul ministerului calcă în picioare acordurile istorice semnate cu sindicatele și că tinerii nu vor mai alege catedra dacă grilele vor fi micșorate artificial.

„Mi-aș dori să se găsească o rezolvare rapidă, pentru că acest lucru ar demonstra responsabilitate din partea factorilor decidenți. Dacă însă nu înțeleg că demersurile noastre sunt legitime și sunt făcute în interesul învățământului, al corpului profesoral și al copiilor, se va ajunge inevitabil la acțiuni de protest și la boicotarea examenelor naționale. Repet, guvernanții ar trebui să dea dovadă de foarte multă înțelepciune.

Salariul debutantului nu poate să aibă decât un singur punct de plecare: salariul mediu brut pe economie. Este exact ceea ce s-a stabilit după greva generală din 2023, prin Ordonanța de Urgență 57. De aici trebuie construită întreaga grilă de salarizare din sistemul de învățământ românesc. Din păcate, prin propunerea făcută în prezent de Ministerul Muncii, acest salariu este cu o mie și ceva de lei mai mic. Așa ceva este complet inacceptabil.

Deci, de acolo trebuie să pornim, pentru că altfel nu se mai respectă niște obligații, iar învățământul va sucomba. Nu va mai veni nimeni să se angajeze în sistem pentru 4.000 de lei; mai bine te duci și ocupi o funcție secundară într-un alt loc de muncă în care primești mai mulți bani. Dacă va fi cazul, vom organiza și proteste. Așteptăm în momentul de față să vedem care este reacția ministrului Muncii vizavi de setul de propuneri care a fost înaintat din partea federațiilor sindicale reprezentative. În funcție de ceea ce vor decide ei, vom ști și noi ce anume avem de făcut. Însă guvernanții trebuie să țină cont de faptul că există o nemulțumire foarte mare în sistemul de învățământ, iar colegii noștri sunt pe deplin pregătiți să reacționeze.”

Învățământul universitar: Brutele cresc, netul scade. Lovitură dură la doctorat

Situația este la fel de explozivă și în universități. Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, s-a arătat scandalizat de modul în care au fost realizate calculele și critică dur implicarea Băncii Mondiale. El susține că eliminarea sporului de doctorat din grilă distruge cercetarea românească.

„În învățământul superior românesc au crescut salariile brute, dar au scăzut veniturile nete. Acest fenomen se întâmplă peste tot acolo unde sporurile care au fost tăiate nu au fost materializate corect în coeficienții din grilă. Înregistrăm pierderi de 600-700 de lei, resimțite cel mai acut la funcțiile mici, precum cele de șef de lucrări, lector sau asistent universitar.

Sincer, am fost profund dezamăgit de atitudinea reprezentanților Băncii Mondiale. Tinerii experți care acum trei-patru ani susțineau cu argumente existența sporului de doctorat pretind astăzi că n-au făcut acest lucru. Pur și simplu au uitat ce au afirmat acum doi sau trei ani. Ministerul a încercat să cârpească proiectul tocmai pe fondul dispariției acestui spor de doctorat, care a generat toate problemele financiare actuale. Nefiind luate în calcul sumele pierdute prin eliminarea sporului, am ajuns în situația aberantă de a avea un salariu propus mai mic decât cel aflat în plată.

Vă spuneam chiar la intrarea în această clădire: unui asistent universitar care câștigă astăzi 4.700 de lei net i se propune prin noua lege un salariu de 4.400 de lei net. Este revoltător că nimeni din minister nu a fost în stare să facă o verificare elementară, să pună pixul pe hârtie și să facă o analiză reală. Aceasta este principala lovitură: lipsa simulărilor. În aceste condiții, atractivitatea domeniului universitar va scădea dramatic și, mai grav, va fi distrus învățământul doctoral (ciclul III, Bologna). Tinerii din România învață pentru a dobândi competențe, dar au nevoie și de o remunerare pe măsura muncii depuse.”

Nemulțumiri legate de buget: Doar 1,75 miliarde pentru Educație

Liderul Alma Mater arată că, în ciuda promisiunilor publice privind importanța strategică a școlii, fondurile alocate la negocieri sunt infime în raport cu nevoile reale de corectare a inechităților.

„Sperăm totuși să se găsească resurse financiare suficiente pentru a îndrepta aceste inechități și greșeli pe care, de altfel, domnul ministru le-a recunoscut deschis, un gest pe care l-am apreciat. Însă, când ni s-a comunicat că pentru educație sunt alocate doar 1,75 miliarde de lei din totalul de 8 miliarde, ne-am întrebat pe bună dreptate: oare vor ajunge acești bani? Din păcate, suntem dependenți de o sumă fixă, alocată unui domeniu pe care autoritățile îl numesc de importanță națională doar la nivel declarativ.

Deschidere există, însă problema este să fie bani suficienți care să ne ajungă, pentru că trebuie corectate foarte multe poziții în noua lege. Vă dați seama că toate funcțiile, în ansamblul lor, sunt interdependente. Este nevoie să mai existe și logică, dar și bunăvoință, pentru că doar așa lucrurile se pot rezolva. În acest moment, noi așteptăm următoarele mișcări ale Ministerului Muncii.”