Rezerviștii până în 65 de ani, obligați la exerciții militare

Germania pregătește schimbări importante în sistemul militar. Guvernul vrea ca rezerviștii de până la 65 de ani să participe obligatoriu la exerciții și antrenamente militare, nu doar voluntar ca până acum.

Planul face parte dintr-o strategie mai amplă de întărire a apărării Germaniei.

După începutul războiului din Ucraina, multe state europene au început să investească mai mult în armată și securitate.

Potrivit proiectului de lege, rezerviștii ar putea fi chemați periodic la antrenamente obligatorii pentru a-și păstra pregătirea militară și pentru a putea fi mobilizați rapid, în caz de nevoie.