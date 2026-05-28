Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Rezerviștii până în 65 de ani, obligați la exerciții militare
28 mai 2026, 17:35
Rezerviști în Germania
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Germania pregătește schimbări importante în sistemul militar. Guvernul vrea ca rezerviștii de până la 65 de ani să participe obligatoriu la exerciții și antrenamente militare, nu doar voluntar ca până acum.
Rezerviștii germani de până la 65 de ani, obligați să participe la exerciții militare
Planul face parte dintr-o strategie mai amplă de întărire a apărării Germaniei.
După începutul războiului din Ucraina, multe state europene au început să investească mai mult în armată și securitate.
Potrivit proiectului de lege, rezerviștii ar putea fi chemați periodic la antrenamente obligatorii pentru a-și păstra pregătirea militară și pentru a putea fi mobilizați rapid, în caz de nevoie.
Citește și:
- 17:30 - Nadia Comăneci va fi decorată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. 2026, anul dedicat Zeiței de la Montreal
- 17:20 - Accident grav în Câmpulung Moldovenesc. O ambulanță aflată în misiune a fost lovită într-o intersecție
- 17:02 - Radu Miruță: „Armele nu vor avea ochire pe timp de noapte!”
- 17:00 - Scandalul noii Legi a Salarizării: Medicii, profesorii și asistenții pierd sute de lei din venituri, în timp ce leafa unui ministru sare de 15.000 de lei net
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News