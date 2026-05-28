Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Mai are câteva zile până când va pleca pe ușa din dos”

Sursă: Realitatea PLUS

Mihai Fifor, senator PSD și fost ministru al Apărării, a lansat, joi, un nou atac dur la adresa lui Ilie Bolojan despre care a spus că este „disperat că mai are doar câteva zile până va pleca pe ușa din dos de la Palatul Victoria, baronul de Bihor este pus pe dat tun după tun”.

”Disperat că mai are doar câteva zile până va pleca pe ușa din dos de la Palatul Victoria, baronul de Bihor Ilie Bolojan este pus pe dat tun după tun.

Practic, tot ce atinge începe să miroasă a combinații sulfuroase, clientelă și grupuri de interese mufate la banul public. Exact asta urma să se întâmple acum și în infrastructură”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Reacția extrem de dură vine după ce premierul Ilie Bolojan ar fi încercat să transfere cele cinci mari proiecte de infrastructură de la CNAIR la CNIR.

”USR și ministrul Miruță au fost la un pas să arunce în aer mecanismul prin care România a început, în sfârșit, să recupereze decalajele istorice la autostrăzi. Un sistem care, cu toate imperfecțiunile lui, a început să livreze. Iar acest lucru s-a întâmplat în perioada în care Sorin Grindeanu a pus efectiv infrastructura mare în mișcare, transformând CNAIR dintr-o instituție a blocajelor într-un mecanism care semnează contracte, accelerează lucrări și atrage finanțări europene într-un ritm pe care România nu l-a mai avut niciodată”, a mai spus oficialul.

”Influența politică a USR și a grupării Bolojan poate deveni totală”

Potrivit social-democratului, ”pentru Bolojan asta nu contează. Problema lui este că CNAIR nu răspunde comenzilor sale politice. Nu poate controla deciziile de acolo. Nu poate controla cine câștigă. Nu poate controla fluxul banilor”.

”Și atunci încearcă să mute proiectele la CNIR. Adică exact acolo unde influența politică a USR și a grupării Bolojan poate deveni totală.

Primul proiect vizat? Lotul din autostrada Arad-Oradea unde apare firma Precon, companie apropiată cercului de interese al lui Ilie Bolojan și conectată la influenta rețea de afaceri din Bihor care gravitează de ani de zile în jurul acestuia.

Coincidență? Desigur. Exact cum sunt „coincidențe” toate rețelele de afaceri și interese care, în numele „reformei”, gravitează de luni de zile în jurul „miracolului” de la Bihor”, a transmis senatorul.

”Discutăm despre o operațiune brutală de capturare a infrastructurii României”

Totodată, Mihai Fifor a subliniat că ”în realitate, nu discutăm despre administrație. Discutăm despre o operațiune brutală de capturare a infrastructurii României. Despre contracte. Despre influență. Despre bani. Mulți bani. Despre tunuri pregătite în grabă, cât încă mai ocupă birourile de la Victoria”.

”Iar cinismul este uriaș: oamenii care au urlat ani întregi despre „stat capturat” încearcă acum să captureze ei înșiși cele mai importante investiții publice ale României”.

Diferența este că acum nu mai vorbim despre amatori gălăgioși din opoziție. Vorbim despre oameni ajunși vremelnic la putere și dispuși să blocheze proiecte strategice doar pentru a-și hrăni propria rețea de interese.

Curtea de Apel București însă le-a oprit planul. Momentan.

Iar românii au văzut din nou foarte clar adevărata față a "reformatorului" Bolojan: foame de control, aroganță și mereu aceeași obsesie pentru banii publici din care s-a îndestulat si ca primar al Oradei și ca președinte de Consiliu Județean. Ca un vrednic și brav baron”, a conchis liderul PSD.