Halucinant: Emil Constantinescu a povestit cum omul de încredere al lui Iliescu a încercat să îl asasineze

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a făcut o dezvăluire șocantă despre unul dintre cele mai tensionate momente din istoria post-decembristă.

Într-un interviu acordat pentru Televiziunea Română, acesta a povestit că, în timpul mineriadei din 1999, ar fi existat un plan pentru asasinarea sa în centrul Bucureștiului.

Potrivit fostului șef de stat, totul a ieșit la iveală după ce a primit o casetă de la SRI, pe care a ascultat-o chiar în biroul său de la Cotroceni. Pe înregistrare apărea o discuție între Dan Iosif și Ion Iliescu.

Emil Constantinescu susține că oamenii lui Dan Iosif ar fi pregătit lunetiști în zona Universitate, iar ținta urma să fie chiar el.

Lunetiști, pregătiți să tragă

Fostul președinte a relatat că a decis să îl contacteze imediat pe Ion Iliescu după ce a ascultat înregistrarea.

„Eram în 1999. Am ascultat înregistrarea și l-am sunat, i-am spus lui Ciuvică 'sună-l pe scurt, pe președintele Iliescu'. L-am sunat, i-am spus 'domnule președinte Iliescu, am în față o înregistrare în care Dan Iosif îmi spune că lunetiștii sunt pregătiți să mă împuște pe mine'. Eu am spus că a ascultat și 'răspunsul dvs., în care spuneți - Dane, fii cuminte, nu se face așa ceva, potolește-te, așa ceva nu e posibil de făcut, nu există'. Și așa mai departe. Iar răspunsul lui (n.r. - Iosif), 'tataie nu-i de acord, anulăm comanda'”, a spus Emil Constantinescu.

Fostul șef de stat spune că întreaga conversație a fost interceptată accidental de anchetatori. La acel moment, Dan Iosif era monitorizat într-un alt dosar penal, iar telefonul său era ascultat pentru fapte care aveau legătură cu afacerile sale.

Astfel, discuția despre presupusul plan de asasinare a președintelui a fost surprinsă întâmplător în cadrul interceptărilor.

Episodul ar fi avut loc în timpul mineriadei de la Costești

Evenimentele s-ar fi petrecut în 1999, într-o perioadă extrem de tensionată pentru România. Mineriada de la Costești a reprezentat unul dintre cele mai dificile momente ale mandatului lui Emil Constantinescu, iar atmosfera politică era explozivă.

Potrivit relatării fostului președinte, lunetiștii ar fi fost amplasați în centrul Capitalei și ar fi așteptat momentul în care acesta urma să ajungă în zona Universității.

Constantinescu afirmă însă că Ion Iliescu ar fi refuzat să aprobe o asemenea acțiune și că planul a fost abandonat.

Cine a fost Dan Iosif

Dan Iosif a devenit cunoscut după Revoluția din 1989, fiind unul dintre liderii manifestațiilor din 21 decembrie din Piața Universității.

Ulterior, el a rămas unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Ion Iliescu și a ocupat mai multe funcții politice importante. A fost senator, deputat, consilier prezidențial și membru al mai multor formațiuni politice apropiate de fostul președinte: FSN, FDSN, PDSR și PSD.

În anii ’90 și începutul anilor 2000, Dan Iosif a fost implicat activ în viața politică și în mișcările de stradă organizate de revoluționari. Între 1997 și 2000, acesta s-a remarcat prin proteste dure împotriva guvernării CDR, inclusiv manifestații în fața Senatului.

Dan Iosif a murit în 2007, la vârsta de 57 de ani, după o luptă grea cu cancerul pulmonar.