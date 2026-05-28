Nadia Comăneci va fi decorată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. 2026, anul dedicat Zeiței de la Montreal

Nadia Comăneci, legenda a gimnasticii mondiale, va fi decorată vineri, la ora 17.00, de preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni.

La 50 de ani de la istoricul „10 perfect” obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, printr-un decret semnat de președintele României.

În acest sens, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost desemnat ca instituţie coordonatoare a întregii activităţi derulate pe perioada anului 2026, care să elaboreze un calendar cu activităţi sportive şi educative, transmis autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state.

Cu prilejul marcării “Anului Nadia Comăneci”, legendă a sportului naţional şi mondial, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive din ţară, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic.

Totodată, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate.

În vederea marcării “Anului Nadia Comăneci”, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate “Anului Nadia Comăneci”.