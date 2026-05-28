Dragoș Pîslaru, despre Legea Salarizării: „Sunt pe post de țap ispășitor. Încerc să fac minuni într-un interval scurt”

Într-o declarație menită să clarifice blocajul negocierilor cu sindicatele, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat că actualul climat de dialog cu Ministerul Educației și partenerii sociali este unul onest și constructiv, însă a ținut să precizeze că disfuncționalitățile textului de lege sunt moștenite de la predecesorii săi.

Chestionat cu privire la lipsa unor consultări solide înainte ca proiectul să îmbrace această formă controversată, ministrul interimar a explicat că spațiul său de manevră a fost extrem de limitat din cauza timpului:

„Este foarte simplu: eu am preluat legea ca atare. Am avut la dispoziție doar trei săptămâni pentru un proiect pregătit în trecut, așa că trebuie să îi întrebați pe cei care l-au elaborat de ce are aceste lacune. Este un lucru extrem de simplu. Vreau doar să spun că, în acest moment, nu mă interesează atât de mult trecutul. Într-adevăr, mă aflu în postura de țap ispășitor pentru toate lucrurile care fie nu au fost făcute la timp, fie au fost realizate fără consultări robuste cu toate familiile ocupaționale.”

Pîslaru a subliniat că, în ciuda criticilor care îl vizează direct, își asumă gestionarea crizei cu scopul de a salva reforma: „Asta fac eu acum: ofer o șansă acestei legi și acestei reforme pentru a deveni una bună, prin care să putem atinge cât mai multe dintre obiectivele importante pentru sectorul public, fără a afecta restul societății—adică încadrându-ne în bugetul pe care îl avem la dispoziție.”

Negocieri contracronometru: Termenul-limită este 15 iunie

Șeful de la Muncă a recunoscut deschis presiunea uriașă sub care lucrează echipa sa guvernamentală, definind misiunea sa actuală ca fiind una aproape imposibilă în parametrii actuali de timp.

„Este un demers care, repet, trebuia făcut la timpul său, acum ceva vreme. Eu încerc acum să fac minuni într-un interval scurt. Este un demers dificil pentru că suntem presați de timp, dar cred că mă pot achita de el cu responsabilitate—așa cum este normal pentru un om de stat—până pe data de 15 iunie, termenul pe care l-am stabilit”, a conchis ministrul interimar.

Oficialul a adăugat că discuțiile de până acum arată o comunicare eficientă, menită să îmbunătățească semnificativ proiectul pentru categorii esențiale precum personalul din învățământ și sănătate. Totodată, acesta a anunțat continuarea imediată a calendarului de discuții: în cursul zilei de mâine, Ministerul Muncii va analiza grila de salarizare alături de reprezentanții din sectoarele de apărare, ordine publică și din instituțiile autofinanțate, în încercarea de a livra o variantă stabilă până la jumătatea lunii iunie.