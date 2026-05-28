Andrew Tate, cercetat pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuat. Anunțul DIICOT

Andrew Tate, controversatul influencer britanic, este cercetat de către procurorii DIICOT şi pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată. Potrivit procurorilor, Tate ar fi incitat publicul, prin mai multe discursuri promovate în social media, în perioada 2021 - 2024, la ură şi discriminare împotriva femeilor.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) informează, joi, că la data de 28 mai, în continuarea „activităţilor de urmărire penală” ce se desfăşoară în dosarul în care fraţii Andrew şi Tristan Tate sunt acuzaţi încă din august 2024 de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare a banilor, procurorii Structurii Centrale a DIICOT au dispus extinderea cercetărilor pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, precizează DIICOT.

Reprezentanții instituției au transmis că activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.