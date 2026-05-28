Accident mortal în Giurgiu. Un biciclist a murit după impactul cu o cisternă pe DN5C

Tragedie rutieră în județul Giurgiu, după ce un bărbat din comuna Malu și-a pierdut viața în urma unui accident grav produs pe DN5C. Victima, aflată pe bicicletă, a fost lovită de un autocamion de mare tonaj, iar impactul i-a fost fatal.

Accidentul s-a produs pe DN5C, în localitatea Malu

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul a avut loc în jurul orei 13:50, în comuna Malu, județul Giurgiu. Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că biciclistul, un bărbat în vârstă de 57 de ani, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei cisterne care circula regulamentar.

În urma coliziunii violente, biciclistul a ajuns sub roțile autocamionului și a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Șoferul autocamionului, testat cu etilotestul

Autocamionul implicat în accident era condus de un bărbat de 58 de ani, din municipiul București. Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest imediat după producerea accidentului.

Rezultatul testării a fost negativ, ceea ce înseamnă că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Poliția continuă ancheta în acest caz

Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Ancheta este desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca polițiștii să stabilească exact dinamica accidentului.

Autoritățile atrag atenția asupra respectării regulilor de circulație și acordării priorității, mai ales pe drumurile naționale intens circulate, unde vehiculele de mare tonaj pot transforma orice impact într-o tragedie.