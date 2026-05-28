Accident rutier grav între două camioane în Vaslui. Unul dintre șoferi a murit

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază, la intrarea în municipiul Vaslui. Un bărbat a murit, după ce două autocamioane s-au ciocnit violent în urma exploziei unui cauciuc la unul dintre vehicule.

Din primele informații, un camion, care aparține unui producător de carne de pasăre, se deplasa dinspre Bârlad către Vaslui. La un moment dat, anvelopa din partea stângă-față ar fi explodat, iar șoferul a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de un trailer înmatriculat în Constanța, care circula regulamentar către Bârlad.

Impactul a fost atât de puternic încât cabina camionului a fost distrusă aproape în totalitate, iar șoferul a rămas încarcerat între fiarele contorsionate.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă, din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Șoferul celuilalt camion a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, fiind în stare de șoc după cele întâmplate.

Martorii care au sunat la 112 au descris scene dramatice și au spus că se temeau că ar putea exista mai multe victime. Potrivit unor persoane aflate în zonă, anvelopele camionului care a provocat accidentul ar fi fost foarte uzate, existând suspiciuni că explozia cauciucului a dus la producerea tragediei.