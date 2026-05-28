O țară europeană a decis să dea la liber pastilele de slăbit

Franța va rambursa contravaloarea medicamentelor pentru slăbit prescrise pacienților cu obezitate severă începând de la jumătatea lunii iunie, marcând astfel o premieră pentru o țară din Uniunea Europeană, a anunțat joi ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist.

Medicamentele Wegovy, produs de Novo Nordisk, și Mounjaro, produs de Eli Lilly, au generat un adevărat boom în tratamentul anti-obezitate, atrăgând interesul guvernelor interesate să abordeze problemele legate de creșterea numărului de persoane supraponderale și obeze la nivel mondial.



Stephanie Rist a estimat costul anual pentru statul francez la aproximativ 100 de milioane de euro odată cu implementarea completă a noii măsuri. În prezent, pacienții din Franța plătesc aproximativ 300 de euro pe lună, în medie, pentru aceste medicamente, a adăugat ea, fără să precizeze numărul persoanelor care urmează în această perioadă astfel de tratamente.

''Populația țintă este de circa 1 milion de persoane. Totuși, asta nu înseamnă că toată lumea va primi tratamentul, întrucât depinde întotdeauna de fiecare caz în parte și de prescripția medicului'', a declarat Stephanie Rist într-un interviu acordat pentru postul de televiziune TF1.

Mană cerească pentru pacienții cu obezitate severă

Decontarea prin intermediul sistemului de securitate socială din Franța, care acoperă tratamentele injectabile Wegovy și Mounjaro, va deveni disponibilă pentru pacienții cu obezitate severă, care au un indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 35 și care prezintă cel puțin o comorbiditate sau pentru pacienții cu un IMC de cel puțin 40 și indiferent de comorbidități, a explicat ministrul francez al Sănătății.



Costul acestor medicamente va fi rambursat în procent de 65%, deși, în practică, vasta majoritate a pacienților eligibili vor beneficia de o rambursare de 100% din cauza comorbidităților, a adăugat Stephanie Rist.



''Noua măsură abordează o provocare tot mai mare de sănătate publică și urgența unei îngrijiri terapeutice adecvate'', a declarat Etienne Tichit, directorul general al Novo Nordisk France, într-un comentariu trimis pe e-mail jurnaliștilor de la Reuters.



Medicamentele anti-obezitate sunt disponibile în Franța pe bază de rețetă medicală începând din anul 2024.



''Acest lucru demonstrează viziunea și maturitatea sistemului francez, precum și angajamentul său de a furniza resursele necesare pentru a combate această boală cronică'', a declarat Mike Doustdar, președinte și director general al Novo Nordisk, într-un comunicat al companiei.



Novo Nordisk și Eli Lilly au lansat, de asemenea, versiuni cu administrare orală pentru medicamentele lor anti-obezitate pe piața extrem de competitivă din Statele Unite. Săptămâna trecută, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat autorizarea pilulei Wegovy de la Novo Nordisk, deschizând calea pentru ca aceasta să devină primul medicament pentru slăbit cu administrare pe cale orală din Europa.