Funcţionarii din Camera Deputaţilor se alătură protestelor față de noua lege a salarizării şi pregătesc grevă generală

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor sunt nemulţumiţi de noul proiect al legii salarizării şi anunţă că a început demersurile de strângere de semnături pentru declanşarea grevei generale. Noul proiect este catalogat drept “un atac direct, deliberat şi fără precedent” la adresa democraţiei şi echilibrului puterilor în stat.

“Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor, în numele corpului de elită şi carieră al funcţionarilor publici parlamentari cu funcţie de execuţie, categorie profesională cu un grad înalt de calificare şi expertiză, denunţă public şi categoric tentativa de strangulare economică dispusă deliberat prin proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat la data de 25 mai 2026.

Considerăm că acest proiect nu cuprinde simple erori în numele reformei, ci reprezintă un atac direct, deliberat şi fără precedent la adresa democraţiei şi echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul României, instituţie de importanţă strategică, primordială pentru funcţionarea statului de drept”, se arată într-un comunicat de presă transmis Agerpres de preşedintele sindicatului, Alina Grigorescu.