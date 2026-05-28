O ursoaică a fost eutanasiată la Brașov după ce s-a întors din nou în cartierele orașului

O ursoaică de aproximativ patru ani a fost capturată și eutanasiată în cartierul Noua din Brașov, după ce autoritățile au constatat că animalul mai fusese prins și relocat anterior. Decizia a fost luată în baza prevederilor legale aplicate în cazul urșilor considerați un pericol și care revin constant în zonele locuite.

Intervenția a avut loc miercuri seara, după mai multe apeluri la 112 prin care locuitorii au anunțat prezența urșilor în mai multe zone ale municipiului.

Urșii, semnalați în mai multe cartiere din Brașov

Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a declarat că în aceeași zi au fost raportate animale în Poiana Brașov, Noua, Răcădău, zona Stejăriș, Drumul Poienii și pe strada 8 Martie – Carierei.

În cartierul Noua, echipele de intervenție au reușit să captureze un exemplar de urs într-o cușcă amplasată cu câteva zile înainte.

„Cel mai probabil, este vorba despre animalul semnalat duminică în zona Green Valley și în apropierea Lacului Noua. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat și relocat anterior, având crotaliu de identificare. În aceste condiții, conform prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.

120 de apeluri la 112 într-o singură lună

Autoritățile locale spun că numai în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind apariția urșilor în municipiul Brașov.

În aproximativ 70 dintre situații, echipajele ajunse la fața locului nu au mai găsit animalele. În alte aproape 50 de cazuri, urșii au fost alungați înapoi spre pădure.

Viceprimarul a mai precizat că două exemplare au fost tranchilizate în zona Șprenghi și relocate la Timișu de Sus. Unul dintre acestea s-ar fi întors ulterior în oraș, fiind observat din nou în Răcădău, în apropierea Școlii 25, motiv pentru care animalul a fost împușcat.

„Nu există alte soluții eficiente”

Dan Ghiță a susținut că legislația actuală impune pași clari înainte de luarea unei decizii radicale, iar autoritățile locale nu pot interveni oricum în zonele populate.

„Trebuie să înțelegem că apelurile la 112 sunt extrem de importante. De asemenea, este esențial ca oamenii să respecte avertizările RO-ALERT și să conștientizeze limitele legale în care pot acționa autoritățile. Nu putem împușca urșii pe stradă, în zone locuite sau intens circulate, deoarece riscul unor accidente este foarte mare”, a explicat viceprimarul.

Acesta a adăugat că legea prevede mai întâi alungarea animalului, apoi tranchilizarea și relocarea, iar eutanasierea sau împușcarea pot fi luate în calcul doar dacă există dovezi că ursul revine constant în oraș.

„Din păcate, în acest moment nu există alte soluții eficiente”, a mai declarat Dan Ghiță, care a acuzat lipsa unor măsuri concrete din partea Ministerului Mediului și întârzierile privind aprobarea cotelor de prevenție solicitate pentru gestionarea populației de urși.