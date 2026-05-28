Leul a picat din nou. Moneda națională pierde teren în fața principalelor valute

Moneda naționala s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,2484 lei, în urcare cu 0,91 bani (+0,17%) față de cotația precedentă, de 5,2393 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în fata dolarului american, care a fost cotat la 4,5175 lei, în creștere cu 1,85 bani (+0,41%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,4990 lei.



Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7259 lei, în scădere cu 0,07 bani (-0,01%), față de 5,7266 lei, cotația anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 638,4403 lei, de la 649,8877 lei, în ședința precedentă.