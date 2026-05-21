Un „dom de căldură” aduce temperaturi de până la 40 de grade în Europa. Când ajunge valul de aer fierbinte și în România

Sursă: Realitatea.net

Un val puternic de căldură va acoperi în următoarele zile mare parte din vestul Europei, unde temperaturile ar putea ajunge chiar și la 40 de grade Celsius. Meteorologii spun că fenomenul este provocat de formarea unui „dom de căldură”, adică o combinație între aerul foarte cald venit din nordul Africii și o zonă de presiune ridicată care blochează formarea ploilor și favorizează încălzirea accentuată a vremii.

Primele regiuni afectate vor fi Spania și sudul Franței, unde maximele vor depăși 35-36 de grade, iar izolat se pot apropia de pragul de 40 de grade.

Valul de căldură ajunge și în România săptămâna viitoare

Meteorologii spun că masa de aer fierbinte se va extinde apoi spre Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv spre România, însă cu o intensitate mai redusă decât în vestul continentului. Potrivit directorului ANM, Florinela Georgescu, temperaturile vor începe să crească la începutul săptămânii viitoare, mai ales marți și miercuri.

„Este de așteptat ca marți, miercuri, temperaturile să ajungă și la noi la valori de 27-29 de grade, poate izolat chiar un 30 de grade”, a explicat aceasta.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sudul țării, iar în București temperaturile ar putea urca până la 28-29 de grade Celsius. Meteorologii explică faptul că acest fenomen apare atunci când o zonă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni și acționează ca un capac care ține aerul fierbinte aproape de sol.

„Când vorbim despre un dom de căldură, vorbim de două elemente. Pe de o parte, un avans al masei de aer foarte cald dinspre partea de nord a Africii. Iar pe de altă parte vorbim despre o presiune atmosferică ridicată, aceea care nu favorizează formarea precipitațiilor”, a explicat Florinela Georgescu pentru presă.

După căldură vine o răcire bruscă

Meteorologii avertizează însă că episodul de vreme foarte caldă nu va dura mult în România. De la finalul săptămânii viitoare, temperaturile ar putea scădea brusc, după pătrunderea unei mase de aer rece din nord-estul continentului.