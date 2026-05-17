Vijeliile și ploile puternice au făcut ravagii în mai multe județe. Pompierii au intervenit în București și alte 7 județe

Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în ultimele 24 de ore în mai multe zone din țară, după ce ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au provocat pagube în mai multe localități.

Potrivit autorităților , intervențiile au avut loc în 12 localități din șapte județe - Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș - precum și în București.

Copaci prăbușiți, curți inundate și elemente de construcție desprinse

Conform datelor transmise de IGSU, pompierii au fost solicitați pentru evacuarea apei dintr-o locuință, un subsol și patru curți afectate de acumulările de apă produse în urma precipitațiilor abundente.

Totodată, echipele de intervenție au îndepărtat elemente de construcție desprinse de pe două imobile și au intervenit pentru degajarea a nouă copaci și a unui stâlp de electricitate care s-au prăbușit din cauza vântului puternic.

În urma incidentelor provocate de vremea severă, un autoturism a fost avariat.

Cod portocaliu și cod galben de furtuni în mai multe regiuni

Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și fenomene meteo severe pentru județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, precum și pentru zonele montane din Gorj și Prahova.

În paralel, sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei s-au aflat sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată.

Specialiștii au avertizat asupra riscului de averse torențiale, grindină, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii.

IGSU a trimis echipe suplimentare în județele afectate

Pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de condițiile meteo extreme, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a suplimentat efectivele operative în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, zone aflate sub avertizare cod portocaliu.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent avertizările meteorologice emise pentru zona în care se află.