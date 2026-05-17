Cod PORTOCALIU de ploi torențiale după temperaturile de vară. Cum va fi vremea azi?
Elena Mateescu
Codurile galbene și portocalii de vreme rea se mențin în continuare în mai multe județe din țară unde și astăzi sunt așteptate ploi și vijelii. Temperaturile scad și ele față de normalul acestei perioade. Prognoza completă anunțată de Elena Mateescu, director ANM.
Cât mai ține vremea extremă?
„O răcire semnificativă, pentru că valorile de temperaturi vor scădea semnificativ, mai ales în partea de sud și sud-est.
Astăzi cel mult 19-20 de grade, inclusiv în capitală, 15-17 grade, comparativ cu ziua de ieri, unde în aceste areale am înregistrat cele mai ridicate valori, de pildă în capitală 28 de grade.
De la mijlocul săptămânii, de miercuri, vom vorbi din nou de o vreme instabilă, perioade de instabilitate atmosferică accentuată, mai ales în partea de centru-est și sud-est a țării, acolo unde aversele vor fi în continuare posibile însemnate cantitativ.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, exclusiv pentru Realitatea PLUS.
