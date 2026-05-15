Climatologii avertizează: 2026 ar putea aduce un „Super El Nino”. Pacificul se încălzește rapid

Anul 2026 ar putea aduce unul dintre cele mai puternice episoade El Niño din ultimele decenii, avertizează climatologii, după ce Oceanul Pacific începe să se încălzească rapid. Specialiștii spun însă că este prea devreme pentru a confirma oficial apariția unui „Super El Niño”, iar evoluția fenomenului este monitorizată atent în următoarele luni.

Potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration și World Meteorological Organization, Pacificul ecuatorial trece rapid de la condiții La Niña către El Niño, fenomen climatic care influențează vremea la nivel global. Modelele climatice arată o probabilitate ridicată ca fenomenul El Niño să se dezvolte până în vara anului 2026 și să continue inclusiv în iarna 2026-2027.

Unii cercetători avertizează că încălzirea accelerată a apelor ar putea duce la un „Super El Niño”, termen folosit pentru episoadele extreme în care temperatura apei din Pacific depășește cu peste 2 grade Celsius valorile normale. Astfel de fenomene sunt rare, dar pot avea efecte importante în întreaga lume, de la secete severe și valuri de căldură până la furtuni puternice, ploi torențiale și inundații.

Pacificul se încălzește într-un ritm accelerat

Specialiștii spun că actuala configurație din Oceanul Pacific seamănă cu perioadele care au precedat episoadele puternice El Niño din 1997-1998 și 2015-2016. Datele analizate în prezent arată că temperaturile oceanului cresc rapid, iar acest lucru ridică semne de întrebare privind intensitatea pe care fenomenul ar putea-o atinge în 2026. Totuși, climatologii atrag atenția că dinamica ENSO, sistemul climatic care include El Niño și La Niña, poate suferi schimbări rapide de la o lună la alta.

Ce urmăresc acum cercetătorii

În perioada următoare, oamenii de știință vor analiza mai ales evoluția temperaturilor oceanice, a vânturilor ecuatoriale și a presiunii atmosferice. Acești factori sunt considerați esențiali pentru a stabili dacă fenomenul va rămâne unul moderat sau dacă se va transforma într-un episod climatic extrem, cu impact global.