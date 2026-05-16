Alertă de inundații: 30 de județe sub coduri portocalii și galbene de viituri
Alertă hidrologică majoră valabilă până duminică, la ora 18:00. Peste jumătate din România se află sub coduri de inundații, după ce INHGA a avertizat că opt județe sunt în pericol iminent de viituri (Cod portocaliu), în timp ce alte 22 de regiuni sunt monitorizate sub Cod galben din cauza riscului crescut de revărsare a râurilor.
Sute de kilometri de cursuri de apă din România se află sub alertă iminentă de viituri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis coduri de avertizare valabile pentru weekendul acesta. Iată zonele de risc maxim și intervalele orare în care apele pot deveni periculoase.
Cod Portocaliu: Risc major de inundații
Interval de valabilitate: Sâmbătă, ora 18:00 – Duminică, ora 12:00.
Sunt prognozate creșteri rapide de debite, viituri puternice și depășiri ale cotelor de inundație în următoarele bazine hidrografice și județe:
Județul Gorj: Râul Gilort (zona din amonte de Târgu Cărbunești și afluenții dintre Târgu Cărbunești și Turburea) și râul Olteț (bazinul superior).
Județele Vâlcea, Sibiu și Argeș: Afluenții Oltului pe sectorul cuprins între confluența cu râul Cibin și acumularea Ionești.
Județul Vâlcea: Râul Olteț (bazinul superior).
Județele Argeș, Olt și Teleorman: Râul Vedea (zona din amonte de Văleni) și râul Teleorman (amonte de Tătărăștii de Sus).
Județul Argeș: Bazinul superior al râului Argeș.
Județele Dâmbovița, Giurgiu, Argeș și Teleorman: Râul Neajlov (bazinul superior, amonte de Vadu Lat).
Cod Galben: Alerte de revărsare și viituri locale
Interval de valabilitate: Sâmbătă, ora 14:00 – Duminică, ora 18:00.
Hidrologii avertizează că există risc de scurgeri importante pe versanți și inundații locale pe râurile din următoarele zone:
1. Zona de Vest și Banat (Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin)
Crișul Alb: Amonte și aval de Gurahonț (Hunedoara, Arad).
Mureș: Toți afluenții de după confluența cu Târnava (Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad).
Timiș, Pogăniș, Bârzava: Zonele montane și bazinele superioare (Caraș-Severin, Timiș).
Caraș și Nera: Întreg bazinul (Caraș-Severin).
2. Zona de Sud-Vest și Oltenia (Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea)
Cerna: Bazinul superior și mijlociu (Gorj, Caraș-Severin).
Dunărea: Afluenții mici din zona Orșova (Caraș-Severin, Mehedinți).
Desnățui: Amonte de acumularea Fântânele (Mehedinți, Dolj).
Jiu & Motru: Bazinele superioare și afluenții de dreapta până la Podari (Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Dolj).
Olt: Toți afluenții de după confluența cu râul Șercaia (Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Dolj).
Călmățui: Întreg bazinul (Olt, Teleorman).
3. Zona de Sud și Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna, Brașov, Buzău)
Vedea: Bazinul superior și toți afluenții din aval de Văleni.
Argeș: Bazinul superior, mijlociu și inferior (inclusiv județul Ilfov).
Ialomița: Zonele de munte și afluenții până la Siliștea Snagovului (Dâmbovița, Prahova, Ilfov).
Prahova: Întreg bazinul hidrografic (Prahova, Ialomița).
Buzău: Zona din amonte de acumularea Siriu și afluenții până la Banița (Brașov, Covasna, Buzău, Prahova).
Recomandare ISU: Populația din zonele menționate este sfătuită să evite activitățile în proximitatea cursurilor de apă și să urmărească cu atenție mesajele de alertă emise de autoritățile locale și ISU.
