Alertă de inundații: 30 de județe sub coduri portocalii și galbene de viituri

16 mai 2026, 14:00
Foto/Arhivă

Articol scris de Iulian Budusan
Alertă hidrologică majoră valabilă până duminică, la ora 18:00. Peste jumătate din România se află sub coduri de inundații, după ce INHGA a avertizat că opt județe sunt în pericol iminent de viituri (Cod portocaliu), în timp ce alte 22 de regiuni sunt monitorizate sub Cod galben din cauza riscului crescut de revărsare a râurilor.

Sute de kilometri de cursuri de apă din România se află sub alertă iminentă de viituri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis coduri de avertizare valabile pentru weekendul acesta. Iată zonele de risc maxim și intervalele orare în care apele pot deveni periculoase.

Cod Portocaliu: Risc major de inundații

Interval de valabilitate: Sâmbătă, ora 18:00 – Duminică, ora 12:00.

Sunt prognozate creșteri rapide de debite, viituri puternice și depășiri ale cotelor de inundație în următoarele bazine hidrografice și județe:

  • Județul Gorj: Râul Gilort (zona din amonte de Târgu Cărbunești și afluenții dintre Târgu Cărbunești și Turburea) și râul Olteț (bazinul superior).

  • Județele Vâlcea, Sibiu și Argeș: Afluenții Oltului pe sectorul cuprins între confluența cu râul Cibin și acumularea Ionești.

  • Județul Vâlcea: Râul Olteț (bazinul superior).

  • Județele Argeș, Olt și Teleorman: Râul Vedea (zona din amonte de Văleni) și râul Teleorman (amonte de Tătărăștii de Sus).

  • Județul Argeș: Bazinul superior al râului Argeș.

  • Județele Dâmbovița, Giurgiu, Argeș și Teleorman: Râul Neajlov (bazinul superior, amonte de Vadu Lat).

Cod Galben: Alerte de revărsare și viituri locale

Interval de valabilitate: Sâmbătă, ora 14:00 – Duminică, ora 18:00.

Hidrologii avertizează că există risc de scurgeri importante pe versanți și inundații locale pe râurile din următoarele zone:

1. Zona de Vest și Banat (Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin)

  • Crișul Alb: Amonte și aval de Gurahonț (Hunedoara, Arad).

  • Mureș: Toți afluenții de după confluența cu Târnava (Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad).

  • Timiș, Pogăniș, Bârzava: Zonele montane și bazinele superioare (Caraș-Severin, Timiș).

  • Caraș și Nera: Întreg bazinul (Caraș-Severin).

2. Zona de Sud-Vest și Oltenia (Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea)

  • Cerna: Bazinul superior și mijlociu (Gorj, Caraș-Severin).

  • Dunărea: Afluenții mici din zona Orșova (Caraș-Severin, Mehedinți).

  • Desnățui: Amonte de acumularea Fântânele (Mehedinți, Dolj).

  • Jiu & Motru: Bazinele superioare și afluenții de dreapta până la Podari (Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Dolj).

  • Olt: Toți afluenții de după confluența cu râul Șercaia (Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Dolj).

  • Călmățui: Întreg bazinul (Olt, Teleorman).

3. Zona de Sud și Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna, Brașov, Buzău)

  • Vedea: Bazinul superior și toți afluenții din aval de Văleni.

  • Argeș: Bazinul superior, mijlociu și inferior (inclusiv județul Ilfov).

  • Ialomița: Zonele de munte și afluenții până la Siliștea Snagovului (Dâmbovița, Prahova, Ilfov).

  • Prahova: Întreg bazinul hidrografic (Prahova, Ialomița).

  • Buzău: Zona din amonte de acumularea Siriu și afluenții până la Banița (Brașov, Covasna, Buzău, Prahova).

Recomandare ISU: Populația din zonele menționate este sfătuită să evite activitățile în proximitatea cursurilor de apă și să urmărească cu atenție mesajele de alertă emise de autoritățile locale și ISU.

