Anca Alexandrescu aruncă în aer culisele politice: „Mucea nu a chemat partidele la discuții pentru că Angry Birds avea programul făcut! Merge la nuntă la Turda”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, lansează un atac extrem de dur la adresa liderilor politici de la vârful statului, acuzându-i de nepăsare totală față de problemele reale ale populației. Aceasta a dezvăluit motivele uluitoare pentru care negocierile oficiale cu partidele au fost amânate în aceste zile, lăsând să se înțeleagă că agenda privată și evenimentele mondene primează în fața crizelor din țară.

Într-o declarație tăioasă, Anca Alexandrescu a explicat pe șleau de ce dialogul politic de la nivel guvernamental este complet blocat în acest moment. Potrivit acesteia, prioritățile celor aflați la putere nu au nicio legătură cu agenda publică sau cu nemulțumirile românilor.

„Deci, Mucea nu a chemat partidele la discuții în aceste zile, pentru că Angry Birds avea programul făcut! S-a dus să le vorbească studenților de la Universitatea de Vest!” , a explodat realizatoarea TV.

Atac devastator la adresa rectorului Pirtea: „Cât de slugă să fie...”

Criticile acesteia nu s-au oprit însă aici. Anca Alexandrescu a taxat dur conducerea Universității de Vest din Timișoara (UVT) și, în mod special, pe rectorul Marilen Pirtea, contestând vehement calitatea academică a invitatului de onoare adus în fața tinerilor.

„Cât de slugă să fie Pirtea ăla, care e prieten cu Kovesi și Coldea, să-l invite pe un absolvent al cursurilor de trei ani la Institutul Pedagogic din cadrul UVT să le vorbească studenților… Dar, mă rog, asta e altă discuție!” , a comentat, cu o ironie amară, jurnalista.

Interesele de partid și distracția, mai importante decât țara: „Diseară merge la nuntă”

Miza reală a deplasărilor și a programului modificat pe ultima sută de metri ar fi, de fapt, participarea la un eveniment fastuos din tabăra politică. În timp ce negocierile majore sunt puse pe pauză, liderii politici își fac timp pentru petreceri de lux în Ardeal.

„Și diseară merge la nunta lui Abrudean, la Turda! Nu mai pot ei de grija românilor” , a concluzionat Anca Alexandrescu, subliniind prăpastia uriașă dintre clasa politică și cetățenii de rând.