„Oamenii noi” și vechile obiceiuri. Înainte să plece, Irineu Darău împarte ultimele sinecuri la stat pentru „băieții deștepți” din USR

Sursă: Realitatea.net

Înainte de a-și strânge lucrurile din birou, ministrul USR Irineu Darău a demonstrat că stăpânește perfect metehnele vechii clase politice: printr-un ordin de ministru dat pe repede-înainte, acesta a impus numirea politică a colegilor săi de partid în conducerea Societății Naționale a Apelor Minerale SA, securizând scaune călduțe pentru clientela USR.

Rețeta „oamenilor noi”: Ministrul demis Irineu Darău sfidează PNRR și își salvează colegii de partid cu sinecuri la Apele Minerale

Pe ultima sută de metri a mandatului său, ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, s-a grăbit să asigure viitorul financiar al colegilor săi de formațiune. Pe data de 14 mai 2026, acesta a semnat Ordinul nr. 739, prin care reprezentantul ministerului este mandatat să voteze „pentru” numirea a cinci administratori provizorii pe posturile vacante din Consiliul de Administrație (CA) al Societății Naționale a Apelor Minerale SA (SNAM).

În locul unor concursuri transparente, conducerea unei companii strategice de stat a fost transformată peste noapte într-un adăpost pentru politicienii USR rămași fără funcții.

Cine sunt beneficiarii ordinului de ministru: De la foști senatori la apropiați ai lui Clotilde Armand

Lista noilor administratori provizorii scoate la iveală o rețea clară de partid, formată din cadre USR din București și foști parlamentari care nu au mai prins un loc eligibil la ultimele alegeri:

Cristian Bordei: Fost senator USR în mandatul 2020-2024. După ce a pierdut scaunul din Parlament, ministrul Darău a avut grijă să nu-l lase la greu și i-a rezervat un loc călduț în CA-ul de la Apele Minerale.

Dragoș-Octavian Constantin: Membru marcant al filialei USR Sector 1 și un apropiat al fostului primar Clotilde Armand. Acesta vine la conducerea companiei de stat cu un istoric controversat: în urmă cu trei ani, a fost anchetat penal după ce a fost prins circulând cu permisul de conducere suspendat.

Vicențiu-Traian Râmniceanu: Membru USR Sector 3, fost candidat la Consiliul Local în 2020. Acesta este un „client” vechi al structurilor de stat, bifând de-a lungul timpului nenumărate funcții în consiliile de administrație ale altor companii locale și naționale.

Mihai Ghinescu: Membru USR Sector 2, care a candidat în 2024 pe listele echipei cu care Radu Mihaiu a încercat, fără succes, să obțină un nou mandat la primărie.

Sofia-Elena Cozac: Completează lista celor cinci administratori impuși politic la conducerea SNAM.

Concursurile legale, blocate intenționat pentru a menține interimatul

Surse administrative de la nivelul instituției au dezvăluit că această stare de provizorat este perpetuată artificial. În mod normal, Societatea Națională a Apelor Minerale SA ar fi trebuit să organizeze de mult timp concursuri publice pentru ocuparea acestor posturi, conform legii guvernanței corporative.

„Un interimat durează doar 5 luni și se poate prelungi, în cazuri excepționale, cu maximum 2 luni. SNAM trebuia să aibă o conducere stabilă, selectată pe bază de competențe, nu numiri dictate de la minister”, au explicat surse din administrație în exclusivitate pentru Gândul.

O palmă pe obrazul PNRR: Angajamentele față de UE, aruncate la coș

Dincolo de caracterul politic al numirilor, decizia ministrului Irineu Darău încalcă flagrant jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), punând în pericol fondurile europene.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a demarat încă de la finele anului trecut controale-fulger pentru a opri această practică. România s-a angajat în fața Comisiei Europene (prin Ținta nr. 442) să reducă cu 50% numirile provizorii la nivelul companiilor de stat centrale. Cu toate acestea, Ministerul Economiei condus de USR ignoră avertismentele.

Problema blocajelor din PNRR din cauza acestor interimate a fost confirmată recent și de la vârful Guvernului. La data de 16 aprilie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu avertiza public că România riscă pierderi financiare masive: „Sunt două jaloane diferite și două cereri de plată diferite. A fost un jalon pentru companiile din energie și acela știm că nu a fost îndeplinit. Un alt jalon critic este tocmai reducerea interimatelor în companiile de stat” .

Prin semnarea Ordinului 739, ministerul condus de Darău preferă să riște blocarea banilor europeni, doar pentru a asigura indemnizații de stat rețelei de partid.

