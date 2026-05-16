Orașul care își pierde suflul: Cum ajunge Baia de Aramă o localitate fantomă VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Prăbușirea industriei a lăsat în urmă o Românie a orașelor care se sting în tăcere, iar Baia de Aramă este imaginea vie a acestui declin. După dispariția fabricilor și a minelor care animau comunitatea, localitatea se golește de tineri, lăsând în urmă străzi pustii și bătrâni măcinați de nostalgie. Aici, liniștea apăsătoare de astăzi a devenit mai grăitoare decât orice statistică demografică.

Orașul minier salvat doar de amintiri

Baia de Aramă a ajuns astăzi o localitate care numără doar câteva mii de locuitori, după ce închiderea definitivă a minelor—motorul economic de altădată—a declanșat un exod masiv către străinătate. Cei rămași recunosc că orașul s-a schimbat radical și povestesc că, în timp ce în trecut locurile de muncă nu reprezentau o problemă, acum familiile s-au destrămat. Mulți localnici dau exemplul propriilor copii plecați peste hotare la școală sau pentru a lucra pe camion, în timp ce bătrânii își amintesc cu nostalgie de vremurile în care părinții lor aveau asigurate posturi sigure la mină sau la întreținerea căilor ferate.

Supraviețuirea la limita sărăciei din pensii și piețe

Pe lângă lipsa locurilor de muncă, localitatea se confruntă și cu o infrastructură înapoiată, în multe gospodării gazul lipsind cu desăvârșire, iar încălzirea făcându-se exclusiv cu lemne. Supraviețuirea a devenit o luptă zilnică, bazată pe pensii modeste sau pe mărunțișul obținut în piața locală. Acolo, oamenii ajung să își vândă produsele din grădină, precum gogonelele, pe prețuri derizorii de doar 5 lei kilogramul, fiind adesea nevoiți să mai lase din preț și să le dea aproape pe degeaba doar pentru a nu se întoarce acasă cu ele.

Tradițiile, ultima ancoră în calea uitării

Chiar dacă orașul pare din ce în ce mai gol și părăsit, identitatea culturală refuză să dispară, iar localnicii încearcă să păstreze vii tradițiile locului. În unele case încă mai pot fi găsite războaie de țesut și obiecte vechi de sute de ani, păstrate ca o legătură sacră cu trecutul. Bătrânii locului arată și astăzi cu mândrie cum se ridicau firele cu ajutorul pedalelor și cum se băga firul cu suveica pentru a naște, din mâinile lor, covoarele tradiționale care îmbrăcau odinioară casele pline de viață din Baia de Aramă.