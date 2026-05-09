O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de urs. Oamenii trăiesc cu teamă și cer intervenția autorităților

Urșii fac noi victime! De această dată, victima este o femeie în vârstă de 53 de ani din Bistrița-Năsăud. Aceasta plecase de acasă în zorii zilei ca să hrănească animalele pe care familia le avea într-o gospodărie izolată, în câmp, la marginea pădurii.

Trupul ei a fost descoperit abia la o zi după atac. Zilele trecute, și un bărbat de 65 de ani din Harghita și-a găsit sfârșitul în ghearele unui urs, chiar în curtea casei sale. După atac, prefectul județului a cerut ajutor președintelui Nicușor Dan pentru a rezolva situația numărului uriaș de urși. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Femeia fusese dată dispărută de rude, fiindcă nu mai revenise la domiciliu. Inițial, familia nu s-a îngrijorat că nu răspundea la telefon, fiindcă semnalul în zonă este foarte slab. De aceea, au trecut ore bune până când a fost găsit trupul neînsuflețit.

„Organele abilitate ar trebui să ia o decizie. Probabil vor da cotă de intervenție la urs. Așteptăm.



La ultima numărătoare erau în jur de 25 exemplare în zona respectivă. La nivelul județului Bistrița-Năsăud, efectivul depășește 1000 de capete.”, a spus Gheorghe Scuturici, administratorul Fondului de Vânătoare.

Autoritățile locale au instituit un comitet de criză, iar primarul a transmis că va cere împușcarea ursului care a atacat.