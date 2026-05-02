Zelenski semnalează "activitate suspectă" la frontiera cu Belarus. Avertismentul Kievului

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat că autoritățile de la Kiev au înregistrat o „activitate specifică” pe teritoriul Belarus, în zona de graniță, relatează Kyiv Post.

Într-un mesaj video, liderul de la Kiev a afirmat că forţele ucrainene monitorizează atent şi controlează situaţia, avertizând că Ucraina este pregătită să reacţioneze la orice încercare de a atrage forţe din ţările vecine în acţiuni agresive împotriva suveranităţii sale.

”Ieri a fost înregistrată o activitate destul de neobişnuită de-a lungul unor sectoare ale frontierei dintre Ucraina şi Belarus – pe partea belarusă. Monitorizăm atent totul şi ţinem situaţia sub control. Dacă va fi necesar, vom reacţiona. Ucraina este pregătită să-şi apere cetăţenii şi suveranitatea. Toţi cei care sunt atraşi în orice acţiuni agresive împotriva Ucrainei trebuie să înţeleagă acest lucru”, afirmă Zelenski.

Noi pachete de sancțiuni pregătite de Ucraina

Preşedintele ucrainean a mai anunţat că Ucraina pregăteşte mai multe noi pachete de sancţiuni care vor fi implementate imediat şi în viitorul apropiat.

Negocieri internaționale pentru apărare aeriană și stabilitate economică

Zelenski a subliniat existenţa negocierilor în curs cu parteneri din Europa, Orientul Mijlociu şi regiunea Golfului pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei şi pentru a întări stabilitatea economică, adăugând că se aşteaptă la „rezultate semnificative” în urma discuţiilor la nivel înalt programate pentru luna mai.

Tensiuni crescute și restricții digitale în Belarus

Acest avertisment vine după o perioadă de tensiuni crescute şi de restricţii digitale în Belarus. Recent, Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării a raportat că autorităţile de la Minsk au început să înăsprească controlul asupra accesului la internet, imitând politicile ruseşti privind „internetul suveran”.

Aceste restricţii interne coincid cu escaladarea retoricii lui Aleksandr Lukaşenko şi cu avertismentele unor foşti oficiali ucraineni potrivit cărora Belarus rămâne o posibilă platformă pentru o nouă escaladare, similară rutei de invazie din nord din 2022, prin Cernobîl.

În ciuda activităţii militare, situaţia geopolitică rămâne complexă. Lukaşenko a fost invitat recent să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, după eliberarea unor deţinuţi politici, semnalând o posibilă - deşi controversată - relaxare a relaţiilor cu Washingtonul, chiar în timp ce provocările militare continuă în apropierea graniţei cu Ucraina, mai arată sursa citată.