Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Viktor Orban demisionează din Parlament după ce a fost înfrânt de Peter Magyar: „Sunt necesar în reorganizarea taberei naționale”

25 apr. 2026, 20:03
Actualizat: 25 apr. 2026, 20:16
Viktor Orban (foto: profimedia)

Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Premierul maghiar în exercițiu și liderul Fidesz Viktor Orbán a declarat sâmbătă că nu va prelua mandatul de deputat câștigat la alegerile parlamentare în care Fidesz a fost învins de partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar.

„Deoarece mandatul pe care l-am obținut în calitate de cap de listă pe platforma Fidesz-KDNP este în realitate un mandat parlamentar al Fidesz, am decis să-l înapoiez", a declarat Orbán într-o înregistrare video postată pe Facebook.

„În acest moment, eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale", a adăugat liderul Fidesz.

Decizia marchează sfârșitul unei ere: Orbán părăsește Parlamentul Ungariei după 36 de ani de mandate consecutive și 16 ani la putere ca premier.

Anunțul a stârnit imediat speculații în rândul analiștilor și jurnaliștilor de investigație. Szabolcs Panyi, cunoscut pentru că a dezvăluit conversațiile în care ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, colabora îndeaproape cu omologul rus Serghei Lavrov, susține că decizia lui Orbán ar putea fi legată de planuri de a călători pentru o perioadă extinsă în Statele Unite, unde fiica și ginerele său s-au mutat deja. Potrivit jurnalistului, Orbán s-ar putea astfel adăposti de eventualele investigații ale procurorilor maghiari.

Mai multe articole despre

viktor orban, demisie, parlament, Ungaria, Peter Magyar

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe