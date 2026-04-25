Viktor Orban demisionează din Parlament după ce a fost înfrânt de Peter Magyar: „Sunt necesar în reorganizarea taberei naționale”
Viktor Orban (foto: profimedia)
Premierul maghiar în exercițiu și liderul Fidesz Viktor Orbán a declarat sâmbătă că nu va prelua mandatul de deputat câștigat la alegerile parlamentare în care Fidesz a fost învins de partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar.
„Deoarece mandatul pe care l-am obținut în calitate de cap de listă pe platforma Fidesz-KDNP este în realitate un mandat parlamentar al Fidesz, am decis să-l înapoiez", a declarat Orbán într-o înregistrare video postată pe Facebook.
„În acest moment, eu nu sunt necesar în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale", a adăugat liderul Fidesz.
Decizia marchează sfârșitul unei ere: Orbán părăsește Parlamentul Ungariei după 36 de ani de mandate consecutive și 16 ani la putere ca premier.
Anunțul a stârnit imediat speculații în rândul analiștilor și jurnaliștilor de investigație. Szabolcs Panyi, cunoscut pentru că a dezvăluit conversațiile în care ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, colabora îndeaproape cu omologul rus Serghei Lavrov, susține că decizia lui Orbán ar putea fi legată de planuri de a călători pentru o perioadă extinsă în Statele Unite, unde fiica și ginerele său s-au mutat deja. Potrivit jurnalistului, Orbán s-ar putea astfel adăposti de eventualele investigații ale procurorilor maghiari.
