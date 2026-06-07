Anca Alexandrescu: ”Voi credeți că Tomac face ceva de capul lui? Va fi doar un executant”

Mâncare bună, prețurile decente, duceți-vă liniștit pe litoralul românesc, nu vă luați după autoritățile române care asta le-a mai rămas de făcut să distrugă definitiv turismul românesc. Că prin măsurile pe care deja le-a luat Ilie Bolojan, oricum au redus consumul în zona de Horeca cu cel puțin 30%.

Cât oare credeți voi ăștia care sunteți astăzi la guvernare că o să vă mai asculte românii, o să vă mai creadă cineva? Nici măcar ai voștrii nu vă mai cred.

Cum v-ați bâlbâit? Vineri este ceva incredibil. Incredibil bâlbâiala autorităților române. I-am văzut niște papagali, ați văzut adunați ieri la Constanța, s-au întâlnit ei și v-ați întâlnit, Așa, și ce ați făcut? Ați bifat o întâlnire de imagine. Cu ce se schimbă? Că în România în continuare nu are capabilitățile necesare pentru a intercepta și a distruge dronele.

De ce? Pentru că toți aliații noștri nici nu vă bagă în seama. Singuri ați spus că încă din februarie ați cerut și nu vă bagă nimeni în seama. S-a întâmplat nenorocirea de la Galați. După o săptămână a fost că Dumnezeu a iubit Constanța.

Deci, vă dați seama ce se putea întâmpla acolo? Voi mai veniți la noi cu teorii din astea, domne, rușii le-au deturnat, ați văzut cum au schimbat narativul de la oră la oră? Întâi au venit și au spus, domne, rușii le-au interceptat și le-au deviat.

Fugiți mă cu preșul de aici. După aia au venit și ne-au spus „stai domne că de fapt au recunoscut ucrainienii că s-a rătăcit o dronă”. Nu una, ci cinci. Păi bă, înțeleg să se rătăcească una, dar cinci? După aia au venit cu narativul „stai domne că de fapt acolo era un petrolier” și am văzut foștii mei colegi de la Rompetrol au comunicat foarte clar.

E o mizerie ceea ce fac ăștia din presa românească care răstogolesc numai minciuni și dezinformări. Bă, de ăștia nu vă ocupați? Toți ăștia care sunteți cu dezinformarea. Nicușoare, nu-i vezi pe ăștia care mint în continuare? Care vin și ne spun, „domne, nu era unul, erau șase vase acolo, în zona respectivă, care erau supuse sancțiunilor”.

Nu-i adevărat! O să vedeți în seara asta, sunt niște minciuni ordinare. De ce nu plătesc ăștia care dezinformează? A, pentru că sunt ai voștri și pentru că ați schimbat la alta narativă pentru că voi de fapt habar n-aveți ce s-a întâmplat.

Nu știți cum să-i acoperiți pe ucrainieni? De ce? Nu mai ține povestea asta cu Ucraina, cu Zelenski, cu cei, ei care sunt nemaipomeniți buni, extraordinari. Nu mai ține, că nu vă mai crede nimeni. Să-mi spuneți mie că cinci drone maritime au fost pierdute de sub control, cinci!

Și ce să vezi, una dintre ele a ajuns fix lângă terminalul de la Oil Terminal. Vă dați seama ce se putea întâmpla? Vă dați seama oamenii ăia care au ajuns acolo și au filmat că puteau să fie victimele unei tragedii? Dar apropo, pentru stricăciuni cine plătește? Ucraina, nu-i așa? Zelenski? A, nu, fraierii de români în continuare. Nu v-am auzit să spuneți lucrurile acestea.

Nu vă e așa puțină rușine? Măi, ucrainienilor, ăștia care cereți toată ziua bani, stați cu mâna întinsă, miliarde peste miliarde, nu mai ai loc pe litoral de atâția ucrainieni. De ce n-ați anunțat, mă, din timp că ați pierdut controlul? Sau ați făcut intenționat? Păi dacă ați făcut intenționat...

Ce ați avut cu România și cu românii care v-au ajutat și care au tăiat de la copiii lor, de la bătrânii lor, de la școli, de la burse, ca să vă dea două bani? Nu vă e așa puțină rușine? Voi l-ați văzut pe Nicușor? L-ați văzut mai pe Nicușor răspunzând la întrebări? Doamne ferește, și în Muntenegru, când l-au întrebat ăștia din presa străină. Doamne, deci am intrat în pământ de rușine. Iar l-au întrebat cu raportul despre anularea alegerilor. Iar ne-a zis că o să-l dea într-un timp rezonabil. O să-l facă public. Ce înseamnă timp rezonabil? Că a trecut un an de când ești președinte. Peste un an. Un an și. Și ați anula și alegerile parlamentare. Că acum ce fac? Veniți voi cu un guvern al nimănui

Al nimănui. V-ați trezit voi să îl puneți puneți pe Papahagi la cultură, ministru Culturii. Cine mă, ăla care l-a făcut senil pe Trump? O să vă arăt în seara asta că am scos. Că ăla care spune că trebuie să fim toți neutralizați, ăștia care nu folosim narativul lor oficial. Ăla vrea să fie ministrul Culturii. M-am uitat și la alte nume de pe listă. Doamne ferește, nu știu dacă să râd sau să plâng.

Voi în ce lume trăiți? Am auzit niște zvonuri că încă nu se știe foarte clar dacă va trece guvernul. Ăsta este narativul lui Bolojan. Nu vă mai luați după povestea asta. Ăștia care vor să îl ajute pe Bolojan, USR-ul și PNL-ul, să rămână interimar, dacă se poate până în 2028, bagă de astea. O să treacă pentru că sunt suficienți trădători în Parlament.

L-am văzut și pe Victor Ponta, fix acum și-a dat demisia de la PSD și-a trecut la Grupul Unit pentru România. Acum eu ce să zic, dacă o să treacă guvernul Tomac cu voturile acestora, domnule Nicușor Dan, cum o să fie? Că a zis că nu vreți cu aur, că nu, ale lor sunt bune, nu?

O să vedem ce o să se întâmple mâine la negocieri. Voi credeți că Tomac face ceva de capul lui? Voi credeți că acest personaj construit de Băsescu, 100% are vreun cuvânt de spus? Va fi doar un executant.

Mă uitam la numele alea, unele dintre ele sunt oameni care nu au făcut ceva în viața lor. Păi ălea n-au condus în viața lor o instituție guvernamentală. Vă dați seama că lor le ia șase luni numai să vadă pe unde intră, pe unde e toaleta. Ce decizii să ia, ce să repare, ce să administreze? Asta este speranța lui Bolojan și a celor de la USR că vor reuși să rămână mult și bine. Nu vor reuși să rămână mult și bine.

Că într-un fel sau altul, în scurt timp vom avea guvern. Nu această poveste lungită. Aud lupte, cum se bat unii, să fie. Deci eu cred că cei care se bat să fie miniștrii sunt sinucigași. Vă jur. Adică de ce ai vrea să te duci într-un guvern care va eșua? Aveți vreun dubiu că va funcționa acest guvern și care va dura poate câteva luni de zile? Trebuie să fii tralala să îți dorești să te duci acolo. Dar mi-a șoptit și îl întreb public pe domnul Tomac dacă este adevărat că în ultimele două săptămâni a avut o întâlnire cu domnul Florian Coldea la restaurantul Studio 80, la Pădurele. Da, Pădurele, acolo că lor la Pădurele place.

Deci, domnul Tomac, v-aș ruga să răspundeți public dacă este adevărat că v-ați văzut cu domnul Coldea, că o legătură există, e veche, încă de pe vremea de când era la PMP cu Băsescu, cu toată gașca, vrăjeala asta, că sunt certați, ați văzut că l-a mai și apărat domnul Băsescu pe Coldea după ce l-a reevaluat. Băsescu va conduce, ca să fie foarte clar.

El îi spune și tu, Nicușor, Nicușor, ca să scape de toată responsabilitatea asta. Vreau să vă dau o veste bună. Proastă pentru alții, dar bună pentru foarte mulți. De săptămâna asta, și ați văzut deja, domnul Georgescu va fi din ce în ce mai prezent. În mijlocul oamenilor, acolo unde este locul. Unde, de altfel, a fost ani de zile. Pentru că ăștia spuneau că a apărut de nicăieri. Nu.

A fost în mijlocul oamenilor ani de zile, a mers prin toată țara. Așa va face și acum. Și mă bucur foarte tare că face acest lucru, pentru că oamenii au nevoie de domnul Georgescu, de mesajele sale, așa cum au nevoie de AUR în Parlament, ușor, ușor să repare din nenorocirile pe care le-a făcut Ilie Bolojan. Astăzi, de exemplu, mi-a trimis doamna avocată Elena Radu, niște postări în legătură cu acea prevedere din una din ordonanțele date de Ilie Bolojan, conform cărora datoriile pe care le au românii la autoritățile locale devin automat executorii și mulți încep să pună în aplicare.

Nu vreau să văd oameni care rămân fără case. Vreau ca AUR-ul și PSD-ul să pună mâna și să inițieze proiect să modifice această mizerie. Să nu mai fie românii în această situație, pentru că este modelul lui Bolojan de la Oradea. Vă rog frumos AUR și PSD să luați toate măsurile să modificați această prevedere din Ordonanța de Urgență. Se poate. Și multe altele, dar puțin câte puțin faceți lucrurile acestea.

O să vedem mâine ce o să se întâmple la negocieri, aud prin spate tot felul de jocuri, o să vorbim despre ele, o să vorbim și despre adevărul de la Constanța, căci nu-i așa doar aici. Este maratonul adevărului la Culisele Statului Paralel.