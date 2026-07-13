Anca Alexandrescu: „Acum toți se întrec în sloganul «vrem anticipate». În realitate, nimeni nu-și dorește”

Publicat 13 iul. 2026, 22:02 Sursă Realitatea PLUS

Sună atât de bine când am dreptate. Nu e despre mine. Și nu, nu e nici aroganță, nu e nici cum, stai că mi-au zis unii, mândrie, că o să mor de atâta mândrie. Nu. Sunt niște personaje care în tot cer să-mi cer scuze și să recunosc că am greșit. Atunci când greșesc, eu îmi cer scuze, dar nu am de ce să-mi cer scuze pentru că nu am greșit.

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