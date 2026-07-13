Anca Alexandrescu: „Acum toți se întrec în sloganul «vrem anticipate». În realitate, nimeni nu-și dorește”
Anca Alexandrescu
Sună atât de bine când am dreptate. Nu e despre mine. Și nu, nu e nici aroganță, nu e nici cum, stai că mi-au zis unii, mândrie, că o să mor de atâta mândrie. Nu. Sunt niște personaje care în tot cer să-mi cer scuze și să recunosc că am greșit. Atunci când greșesc, eu îmi cer scuze, dar nu am de ce să-mi cer scuze pentru că nu am greșit.
Mi-am spus o opinie și o susțin în continuare și uite că trecerea timpului, zi foarte rapid, îmi dă dreptate. Am spus foarte clar lucrurile acestea. Când greșesc, îmi cer scuze. S-a întâmplat, dar n-am de ce să-mi cer scuze și n-are de ce să-mi fie rușine de ce am făcut. Nu-mi e rușine, mă uit în ochii voștri ai tuturor și pe stradă și oriunde merg. Stau drepți în continuare.
Păi am avut dreptate în primul rând cu scandalul de la Bihor, cu domnul Viorel Pașca și cu tot circul care s-a desfășurat acolo. Îi spuneam unui invitat de-al meu că cei care nu mă urmăresc de șapte ani de zile de când fac emisiunea, nu știu că eu întotdeauna am fost contra curentului. Dar nu pentru că sunt eu încăpățânată și că vreau să ies moț în frunte, ci pentru că eu nu accept lucrurile așa să înghit explicații și teorii pe nemestecate. De cele mai multe ori, de fapt, întotdeauna gândesc cu capul meu, mă documentez, caut, citesc, iau opinii de la toată lumea. Am foarte mulți prieteni care trimit materiale, le pun cap la cap și îmi trag propriile concluzii.
Și aici mi-a fost foarte clar că lucrurile nu sunt așa cum apar la toate cealte televiziuni. M-au certat unii și pentru poziția pe care a avut-o televiziunea. Este normal, suntem o televiziune echilibrată și e normal să existe mai multe opinii și puncte de vedere. Și eu le respect tuturor colegilor mei puncte de vedere. Doar în comunism trebuia să avem toți aceeași opinie și să spunem același lucru dimineață la prânz și seara.
Da, moderatorii au dreptul la opinie. Trebuie să spună clar, dom'le, asta este opinia mea și să-și o susțină. Nu suntem cititori de prompter. Tocmai pentru că noi avem o anumită influență și tocmai pentru că la noi se uită foarte mulți oameni, e normal să spunem lucrurile acestea și să spunem ce știm, ce aflăm.
În seara asta va fi în direct cu noi atât domnul Viorel Pașca, cât și avocatul Răzvan Doseanu. M-am bucurat astăzi când am văzut soluția, mai ales că nu a fost doar respingerea acțiunicilor de la DIICOT, ci li s-a ridicat și controlul judiciar. Deci dacă erau niște lucruri atât de grave, precum au fost prezentate public, „torționarul, traficanți de oameni”, vă asigur că niciun judecător nu i-ar fi lăsat în libertate.
Habar n-am dacă este o chestiune de natură financiară acolo, pentru că nu am datele necesare. Dar din punct de vedere uman și din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat acolo, lucrurile sunt foarte clare. Poate omul acesta o fi greșit dintr-un punct de vedere, nu știu. Dar ar fi trebuit să fie legal totul. Dar atâta timp cât statul i-a dus oameni acolo și atâta timp cât a avut grijă de niște oameni care erau ai nimănui, alții care au fost abandonați de propriile familii.
Iertați-mă, dar eu îmi scot pălăria în fața unui astfel de om. Ați văzut și aseară a intrat în direct cu noi un domn, Marin Lila, care face același lucru, ajută oameni. A și fost și a dus, ați văzut, două cazuri acolo la Holod.
Acum, în legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la Palatul Cotroceni, cu șueta de la Cotroceni, o bătaie de joc, bineînțeles. V-am spus încă de aseară că nu va fi niciun rezultat, că nu vom avea guvern și că nu va pleca nici Ilie Bolojan. Da, Ilie Bolojan, să știți că poate să-și dea demisia din funcția de prim-ministru, pentru că nimeni, chiar dacă este un guvern demis prin moțiune de cenzură, nimeni nu poate obliga un ministru sau un prim-ministru să rămână într-o poziție împotriva voinței lui. Demisia este un act unilateral și da, i se poate cere demisia. Dacă ar fi un om responsabil și dacă ar vrea să demonstreze că nu ține de scaun, domnul Bolojan ar trebui să-și dea demisia, să vină un premier interimar și să se deblocheze situația.
Din punctul meu de vedere, situația a rămas doar în mâinile lui Nicușor Dan. Și vă spun de ce. Pentru că Nicușor Dan este singurul care poate declanșa alegerile anticipate. Doar el. Nimeni altcineva nu poate să facă lucrul acesta, chiar dacă toate partidele spun în cor vrem alegerea anticipate. Acum toți se întrec în sloganul ăsta vrem alegeri anticipate. În realitate, eu vă spun, niciunii nu-și doresc alegeri anticipate.
Nici cei din opoziție, nici cei de la putere. Cei din opoziție că stau bine mersi să încasese subvenția aia de un milion, să ia cât or lua pe lună de la stat și să nu facă nimic, să n-aibă nicio responsabilitate. Și într-un fel îi înțeleg, pentru că nu ei au creat dezastrul din țară și de ce ar ieși să intre acum să ia castanele din foc cu mâna lor. Cei de la putere vor da seama că știu clar că nu mai au nici cât au acum, ca și procente, la asta mă refer. Dar eu îmi doresc anticipate.
Deci eu îi cer lui Nicușor Dan să dizolve parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate. Dom'le, chiar îmi doresc să se lămurească lucrurile, să vină AUR la guvernare, să ia 40, 50, 60, 70, așteaptă cât votează oamenii. Să vină la guvernare și să-i lăsăm și pe ei să arate ce pot să facă.
Au foarte, foarte mulți oameni de valoare. Chiar mă întreba cineva astăzi dacă domnul Dungaciu ar fi un bun premier. Nu numai domnul Dungaciu, și domnul Peiu, și domnul Piperea. O grămadă de oameni de valoare la AUR care s-ar califica pentru această poziție. Însă eu am spus clar că nu se va schimba nimic. Și am să vă spun și acum că se va lălăi situația, nu știm, august, septembrie, până vor găsi o soluție. Care e soluția?
Mi-e greu să vă spun că nu sunt la guvernare, dar Nicușor ar putea să rezolve și altfel problema. Să treacă peste orgoliul său și să accepte AUR-ul la guvernare, pentru că este al doilea partid votat și așa cum a mai fost la un pas să accepte aurul la guvernare, cred că poate să o facă și acum.
Nu mai este vorba nici despre Bruxelles, nici despre Washington, nici despre funcțiile lor, ci este vorba despre români.
Pentru că românii pe zi ce trece își dau seama că sunt păcăliți și de unii și de ceilalți, ca să fie clar. Adică lozincile sunt și de o parte și de cealaltă. Extremism există și de o parte și de cealaltă. Știu că îi deranjează pe unii că spun lucrul acesta, dar asta este realitatea. Sunt foarte mulți oameni inteligenți, civilizați, de ambele părți, cu care poți să discuți în contradictoriu, să ai opinii diferite.
Eu îmi doresc să crească numărul celor care pot avea un dialog, pentru că România asta are nevoie, să se reconcilieze. Dacă ne jurăm unii pe alții, ne blestemăm, ne aducem copiii în discuții, așa nu avem nicio șansă. Adică să nu credeți că o țară poate fi schimbată cu o astfel de retorică. Și nu voi susține niciodată așa ceva. Nici cu personaje, cu... Nu mai spun că ați văzut. Nu, nu, nu. Nu asta este modelul.
Oameni bine pregătiți, l-am văzut și pe domnul Peiu, nu înțeleg, domnul Peiu care era un om foarte calm, am văzut că și-a pierdut controlul la B1, îmi zicea că se simte bine și la B1 și la Antena. Imaginile pe care le-am văzut nu mi-au părut că se simțea foarte bine la B1 după ieșirea de acolo, ca să zic așa. Înțeleg că s-a enervat, dar acum înțelegeți că toate cealte televiziuni, de fapt, sunt împotriva suveraniștilor.
Mă întreba astăzi cineva, doamne, ați fost suveraniși vopsiți. Ce înseamnă suveraniși vopsiți? Doamne, suveranismul nu este legat de niște nume. Suveranismul reprezintă, de fapt, un conglomerat de idei, de principii, care nu sunt legate de un nume sau altul. Adică faptul că, de exemplu, să spunem că în momentul ăsta, eu cu domnul Simion și cu domnul Georgescu nu avem aceleași opinii despre ce s-a întâmplat cu guvernul Veștea. Dar asta nu înseamnă că nu gândim în același fel pentru viitorul României și nu avem aceleași idei legate de ceea ce ar trebui să se întâmple cu România.
Asta nu face pe niciunul dintre noi mai puțin suveranist. Adică nu există o instanță în România cum nu exista nicio instanță să spună că noi suntem sau nu, avem dreptate sau nu, cum erau cei de la CNA sau cum erau aceia de la Bruxelles. Nu poate să spună nimeni, bă, tu nu mai suveranist, ești vopsit, ba nu ești, ba ești bun, dar nu ești bun. Nu, nu există așa ceva. Suveranismul nu e pe persoana fizică a nimănui, ca să fie foarte clar.
Adică nu poate că mai primim mesaje. Ia-ți labele de pe Simion și de pe Georgescu. Ce le-am făcut? Că nu le-am făcut absolut nimic. A, faptul că spun niște adevăruri și că îmi spun opinia despre anumite lucruri sau anumite decizii pe care le-au luat, ce vă deranjează? Nu suntem un comunism. Pe vremea comuniștilor trebuia să aibă toți aceeași opinie. Nu îmi plac dictatorii, ca să fie foarte clar. Și nu, nu m-am dezis de nimeni. Că și asta e o altă poveste.
Până la momentul la care domnul Georgescu nu a venit aici în platou să-mi spună că nu pot să am acea altă opinie decât domnia sa, n-am avut nicio problemă. Nu am nici acum o problemă cu domnul Georgescu, doar că nu împărtășesc aceste valori. Eu am luptat pentru libertatea de exprimare, ca să fie clar. Mergem mai departe. Am văzut astăzi că domnul Simion a spus că AUR-ul trebuie să aibă președinția senatului. Vă aduceți aminte ce am spus?
Că este al doilea partid și că merită să aibă președinția Senatului. Vă aduceți aminte câtă ură mi-am luat, câte înjurături când am spus lucrul acesta și că AUR era în poziția de a bate cu pumnul în masă și a obține nu numai președinția Senatului, ci și alte lucruri. Am înțeles, astăzi domnul Simion a spus același lucru. Mă bucur foarte tare, îl aplaud pe domnul Simion că a spus lucrul ăsta. Numai că acum cred că e mai greu să obțină. Mă întreb însă de ce nu a luat-o atunci când a avut o mână. E o întrebare.
Așa cum unii își pun întrebări ce s-a întâmplat între turul 1 și turul 2 la prezidențialele din 2025, din mai, eu nu mi-am pus nicio întrebare ca să fie foarte clar. Pentru că unii au spus atunci. Eu acum îmi pun întrebarea de ce nu a luat atunci președinția Senatului și alte instituții pe care le-a cerut și ca să lămurim și cu ministerele.
Da, într-adevăr era depusă lista de miniștri atunci la Parlament, dar în discuțiile, în negociările care se purtau de o săptămână, s-a discutat inclusiv posibilitatea de a se amâna votul de luni ca să mai discute și să negocieze și alte lucruri pentru AUR și pentru intrarea AUR-ului la guvernare. Nu mai contează, e trecutul, am depășit momentul acela. Suntem într-un alt punct.
Eu înțelesesem însă de la domnul Georgescu care a fost aici în platou la Culisele Statului Paralel pe 28 iunie. N-o să uit niciodată acest moment, pentru că nu, nu mă așteptam la acest comportament vis-a-vis de mine. Probabil că domnul Georgescu s-a enervat că nu i-am dat dreptate. Mă rog, povestea cu trădarea, cu Iuda, cu... Lucrurile se vor așeza și se vor lămuri lucrurile acestea. Cine a trădat și cum a trădat și de ce a trădat.
Eu am înțeles de la domnul Georgescu, care a fost aici în platou, că a zis așa. Nu există altă variantă decât suspendarea lui Nicușor Dan. E corect? Așa, eu așa mă înțeles. Așa mă înțeles, da? A venit domnul Simion, cred că săptămâna trecută și a zis gata. Îi dau, îi dăm ultimatum lui Nicușor Dan până duminică seară. Dacă nu face, nu ne invită, nu ne bagă, nu ne așa, îl suspendăm. Am zis, bravo domnule, așa, perfect, așa trebuie să faceți. Și a venit luni dimineață.
Gata, îl suspendăm! Ultimatum! Perfect! Am mai trecut o săptămână. Am înțeles, domnul Dungaciu cu domnul Peiu spun, anticipate. V-am explicat că nu se pot face ambele în paralel. Ați înțeles de ce? Marea majoritate a înțeles de ce nu se poate face lucrul acesta. Astăzi văd că domnul Simion vine și spune, domnule, stați că am intrat totuși la guvernare, dar dacă luăm senatul, da, băi, hotărâți-vă! Că oamenii încep să vadă și să înțeleagă.
Ori mergeți pe suspendarea lui Nicușor Dan și vă apucați și adunați semnături câte puteți. 155 e nevoie, apoi 233 de voturi. Nu, încercați. Poate vrea și USR-ul, poate vrea și PNL-ul să semneze, al lui Bolojan. Încercați. Dacă nu, dom'le, nu mai stăm la discuții. Vrem alegeri anticipate. Nu știu, scoateți oamenii în stradă, 100 de mii, 200 de mii, 300 de mii, 500 de mii, un milion. În loc să stați prin târguri, ocupați-vă de asta. Că eu cred că oamenii de asta au nevoie.
Au nevoie să vadă luminița de la capătul tunelui. Ăsta e și motivul pentru care am spus că eu nu pot să mai susțin niște lozinci. M-au întrebat unii, dar până atunci, păi da, vă explic. Nu până atunci, că eu spun de câteva luni de zile, că cu actuala conducere nu se poate ajunge la turul 2. Și m-au întrebat unii, dar cum ați avut o revelație? Nu.
Am sperat, până la un anumit moment, că americanii vor face mai mult decât au făcut și anume mai mult decât declarațiile lui J.D. Vance, Tulsi Gabbard, semnalele care au venit, toți apropiații din administrația Trump, raportul din camera reprezentanților. Până la momentul la care Nicușor Dan s-a dus la Consiliu pentru Pace. Când atunci chiar așa cu atitudinea umilitoare a lui Nicușor Dan. Că i-a spus prim-ministru lui Nicușor Dan. Noi crezând atunci că a fost băgată special ca să-l umilească.
Când l-am văzut pe Zampolli la Cotroceni, când l-am văzut pe Zampolli cu Grindeanu, cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Mi-a fost foarte clar, i-am și spus domnului Simion atunci, am senzația că băieții ăștia se bagă pe culoarul american. Vizitele lui Predoiu în America au fost nenumărate semnale și mi-am dat seama atunci că băieții ăștia fiind la putere și având pixul în mână, s-au băgat și au luat fața AUR-ului și ăia nu mai sunt interesați.
În paralel cu asta am avut informații de la oameni din delegația AUR care a fost în America, care mi-au spus foarte clar că la întâlnirile pe care le-au avut, când s-au dus oamenii cu raportul acela, pe care l-a făcut domnul Pavelescu împreună cu domnul Simion, li s-a spus foarte clar, bă, mai gata, mai lăsați-o cu turul 2 și cu alegerile și cu așa, că construiți acolo pe unitate națională, pe suveranitate, pe nu știu ce, dar nu, nu.
Cum aș putea eu să mai vin în fața voastră după ce timp de un an și jumătate am spus lucrurile acestea și când eu știu adevărurile astea care s-au discutat în spate, să continui să vă spun același lucru? Păi dacă eu continuam pe aceeași linie și peste, nu știu, șase luni, un an s-ar fi dovedit, ar fi ieșit la suprafață, nu mă înjurați atunci, ar prefer să mă înjure toată lumea acum.
Și să fiu eu vinovata de serviciu, Iuda, trădătoare, cum vreți, mă rog, că repertoriu e foarte bogat, decât să trăiesc cu această presiune. M-am întrebat nenumărați, dom'le, dar cum era cu doamna Cristela? Eu despre doamna Georgescu n-am să spun niciodată niciun cuvânt rău. Este o chestiune de intimitate și n-am să discut niciodată nicăieri despre relația mea cu doamna Georgescu.
Mai departe este treaba noastră ce considerați și ce spun unii și alții care habar n-au. Eu n-am fost în viața mea în casa domnului Georgescu, că am văzut și chestia asta. Când m-am dus eu în casa familiei Georgescu și că am furat rețetele doamnei Georgescu, da, făceam schimb de rețete, asta e adevărat. Și am și scris doamnei Georgescu, după emisiunea în care a fost domnul Georgescu aici, că îi port același respect ca și până atunci, chiar după ce s-a întâmplat în emisiunea asta.
Deci nu mai căutați senzaționalul unde nu este. Dincolo de faptul că îi faceți un mare rău domnului Georgescu pentru modul cum vă comportați, cum înjurați, cum jigniți, pentru că s-ar putea în viață ca drumurile noastre să se reîntâlnească. Nu ale mele și ale dumneavoastră, ale mele și ale domnului Georgescu și ale domnului Simion. Că așa e în viață. Ce o să faceți atunci?
Dacă o să constatați că am avut dreptate, că această putere despre care v-am explicat de nenenumărate ori, că va face tot ce-i stă în putință să nu se ajungă la alegerea anticipate și să nu fie suspăndat nicuși ori dan. Și lucrurile astea se vor întâmpla și vor rămâne tot ei la putere. Bolojan, cine o fi? Și aurul va rămâne în afara jocului. Ce o să faceți? Ce o să faceți?
că nu vă țin de foame nici lozincile, nici promisiunile, nici faptul că vă încurajați unii pe alții că o să fie bine. Nu o să fie bine, pentru că această putere care a dat această lovitură de stat nu se dă dusă nici de la Palatul Victoria, nici de la Palatul Cotroceni.
În lume este o perioadă extrem de tulbură. Pe americanii îi preocupă cu totul și cu totul altceva, va explica și domnul Hartmann și alții v-au explicat aici de nenumărat orice, și domnul Dungaciu când a venit din America. Va explica că au cu totul și cu totul alte preocupări.
Bineînțeles că la nivelul Uniunii Europene și eu sunt disperați să se țină de putere, pentru că pierd bucată cu bucată. Ați văzut în Franța, ați văzut în Germania ce se întâmplă. Mai durează până se vor schimba lucrurile. Da, toată Europa fierbe. Nu sunt încă coapte aceste lucruri și din nefericire sau din păcate, globaliștii neomarxiști sunt atât de motivați să se lupte,
să rămână la putere și să nimicească tot ce se naște din zona asta suveranistă, determinarea lor este și mai mare și mai e un lucru important. Neomarxiștii globaliști au bani foarte mulți și putere și au oameni infiltrați peste tot. Asta trebuie să înțelegeți, că lucrurile trebuie făcute, trebuiau făcute. Mă rog, sper că nici acum nu este prea târziu. Pas cu pas.
Câte o bucățică, cucerit câte un pas. Eu cred și acum când vorbim, nu era despre veștea ca să ne înțelegem. Că a fost un moment unic pentru Aur pentru a pune piciorul la putere. Repet, pentru a pune piciorul la putere. În primul rând că îi se stărcergea eticheta de partid extremist pe care o are în mod nedrept. În al doilea rând că ar fi avut posibilitatea
să obțină pentru voi, pentru cetățeni, niște lucruri, având piciorul acolo. Mă opresc aici, știu că am vorbit mult, dar am simțit nevoia, pentru că mulți m-au întrebat astăzi de ce am râs la declarația lui George Simion. M-am bucurat când am văzut că George Simion spune exact ceea ce am spus eu. Nu trebuie să-mi dea mie satisfacție ca să ne înțelegem, că eu nu mi-am dorit rău nici alaului aici lui George Simion.
Da, am supărările mele, dar astea țin de viața care n-are legătură cu televiziunea. Mă refer în relația cu George Simion. Pentru că eu am pretenția ca atunci când sunt un om corect, când sunt corectă în relația cu tine, să primesc corectitudine și din partea cealaltă.
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