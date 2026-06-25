Anca Alexandrescu: ”Eu nu vreau să mai girez pe nimeni care face doar marketing politic, iar în spate este la fel ca ceilalți”

Publicat 25 iun. 2026, 21:26 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de joi seară că ”eu nu vreau să mai girez pe nimeni care face doar marketing politic, iar în spate este la fel ca ceilalți”.

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