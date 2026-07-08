Daniel Udrescu: Renașterea Constantinopolului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:41

Summitul NATO găzduit de Turcia pare să marcheze mai mult decât o reuniune diplomatică. El transmite un semnal geopolitic: centrul de greutate al Europei și al flancului estic se deplasează din nou către Bosfor. Dacă în ultimele decenii Berlinul, Parisul și Bruxelles-ul au dominat agenda europeană, realitatea strategică împinge din nou atenția către Marea Neagră, Orientul Mijlociu și Mediterana de Est.

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