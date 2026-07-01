Apel pentru absorbția fondurilor PNRR: ministrul Dezvoltării cere accelerarea plăților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:28

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, solicită autorităților locale să depună rapid facturile pentru proiectele finanțate prin PNRR, pentru a permite decontarea acestora înainte de expirarea termenelor. Ministerul Dezvoltării are în prezent o rată de absorbție de 86% pentru cele patru componente din PNRR pe care le gestionează și urmărește accelerarea utilizării fondurilor europene, spune ministrul.

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