Apel pentru absorbția fondurilor PNRR: ministrul Dezvoltării cere accelerarea plăților

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, solicită autorităților locale să depună rapid facturile pentru proiectele finanțate prin PNRR, pentru a permite decontarea acestora înainte de expirarea termenelor. Ministerul Dezvoltării are în prezent o rată de absorbție de 86% pentru cele patru componente din PNRR pe care le gestionează și urmărește accelerarea utilizării fondurilor europene, spune ministrul.
„Rog insistent beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării să depună facturile pentru a fi decontate, întrucât aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunitățile locale și condiții de viață mai bune pentru cetățeni. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 86% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează, și urmărește, în continuare, accelerarea absorbției acestor fonduri”, a transmis Cseke Attila, într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, aproape 2.000 de proiecte au fost finalizate, ministrul subliniind că toate facturile intermediare depuse până la sfârșitul lunii mai au fost deja achitate, inclusiv o parte dintre cele depuse în luna iunie.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării, din cele 5.371 de proiecte finanțate prin PNRR, aproape 2.000 au fost deja finalizate.
La ce sunt folosiți banii
Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea de creșe moderne și eficiente energetic, reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în comunitățile locale.
Cseke Attila a reamintit că termenul-limită pentru implementarea și decontarea investițiilor finanțate prin PNRR, aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării, a fost prelungit cu o lună, până la 31 iulie 2026.
„Am mărit capacitatea Ministerului Dezvoltării de a gestiona aceste proiecte și, după cum este cunoscut, termenul-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin PNRR, a fost prelungit de la 30 iunie la 31 iulie 2026. De aceea este imperios necesar să fie depuse facturile pentru lucrările efectuate în vederea decontării. Inclusiv ultimele facturi pentru proiectele finalizate și cele pentru care autoritățile locale, beneficiarii proiectelor, au contractat împrumuturi de la Trezorerie”, a mai spus ministrul Dezvoltării.