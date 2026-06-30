Statul obligă contribuabilul să țină o contabilitate nefolosibilă la declararea corectă a impozitelor - Analiză Daniel Udrescu, expert contabil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 17:43

Una dintre cele mai importante disfuncționalități ale legislației fiscale românești nu privește nivelul cotelor de impozitare și nici cuantumul obligațiilor fiscale, ci însăși arhitectura sistemului de evidență contabilă și fiscală aplicabil persoanelor fizice care determină venitul net în sistem real. Problema este cu atât mai gravă cu cât ea nu rezultă dintr-o interpretare discutabilă a legii, ci chiar din modul în care legiuitorul a construit raportul dintre contabilitatea obligatorie și mecanismul de determinare a obligațiilor fiscale.

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