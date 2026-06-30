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Economie· 1 min citire

Creșterea vârstei de pensionare, anunțul care îi pune pe români pe jar. Cât ar putea crește pensiile din ianuarie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 14:25
SursăRealitatea PLUS

De mâine crește vârsta de pensionare pentru femei, iar după zeci de ani de muncă pensiile românilor nu ajung pentru un trai decent. De la anul, veniturile trebuie indexate, iar Partidul Social Democrat spune că pensiile vor fi majorate din ianuarie dacă revine la guvernare. Pentru a acoperi inflația uriașă experții spun că pensiile ar trebui să crească cu cel puțin 12%, potrivit Realitatea PLUS.

O nouă etapă a reformei sistemului public de pensii intră în vigoare, aducând modificări importante pentru femei. Conform noii legi, vârsta de pensionare a femeilor va crește treptat până în anul 2035, moment în care va fi egalizată cu cea a bărbaților, atingând pragul de 65 de ani. Începând de mâine, vârsta de pensionare pentru femei crește cu o lună, ajungând la 62 de ani și 7 luni, în timp ce stagiul complet de cotizare necesar pentru depunerea dosarului crește și el la 33 de ani.

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