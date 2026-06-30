Creșterea vârstei de pensionare, anunțul care îi pune pe români pe jar. Cât ar putea crește pensiile din ianuarie

Publicat 30 iun. 2026, 14:25 Sursă Realitatea PLUS

De mâine crește vârsta de pensionare pentru femei, iar după zeci de ani de muncă pensiile românilor nu ajung pentru un trai decent. De la anul, veniturile trebuie indexate, iar Partidul Social Democrat spune că pensiile vor fi majorate din ianuarie dacă revine la guvernare. Pentru a acoperi inflația uriașă experții spun că pensiile ar trebui să crească cu cel puțin 12%, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul