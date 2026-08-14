Invazia auto chineză în Europa. Vânzările mărcilor din China au explodat în prima jumătate din 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 12:33

Piața auto europeană trece printr-o reconfigurare accelerată sub presiunea constructorilor chinezi. Datele privind vânzările din prima jumătate a anului 2026 (H1 2026) arată că mărcile asiatice nu doar că își consolidează prezența pe Bătrânul Continent, ci înregistrează creșteri procentuale spectaculoase.

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