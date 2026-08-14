Invazia auto chineză în Europa. Vânzările mărcilor din China au explodat în prima jumătate din 2026

Piața auto europeană trece printr-o reconfigurare accelerată sub presiunea constructorilor chinezi. Datele privind vânzările din prima jumătate a anului 2026 (H1 2026) arată că mărcile asiatice nu doar că își consolidează prezența pe Bătrânul Continent, ci înregistrează creșteri procentuale spectaculoase.
Un grup restrâns de mari producători domină detașat cota de piață în rândul brandurilor chineze, în timp ce alți jucători noi vin din urmă cu ritmuri de creștere de peste 100% sau chiar 500%.
Marii lideri ai pieței: MG, BYD și Omoda/Jaecoo controlează peste 70% din vânzări
Peste șapte din zece mașini chinezești vândute în Europa în H1 2026 aparțin primilor trei mari producători:
MG (27% din piața mărcii chineze): Brandul rămâne liderul incontestabil în Europa, cu 180.101 unități vândute. MG a consemnat o creștere de 18% față de H1 2025, ajungând la o cotă de piață de 2,49% din totalul pieței auto europene (+0,26 puncte procentuale).
BYD (26% din piață): Gigantul vehiculelor electrice și hibride se află la o distanță foarte mică de primul loc, înregistrând 172.964 de unități vândute. Aceasta reprezintă o creștere uriașă de +145% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cota sa de piață globală în Europa urcând la 2,39%.
Omoda & Jaecoo (19% din piață): Mărcile din grupul Chery au înregistrat un avans spectaculos, cu 124.280 de vehicule vândute și un salt de +224% față de semestrul I din 2025. Cota lor de piață în Europa a urcat de la 0,56% la 1,72%.
Campionii creșterilor: Leapmotor explodează cu +569%
Evoluțiile din eșalonul secund arată o dinamică agresivă de expansiune:
Leapmotor (8,4% cota de piață în rândul mărcilor chineze): Este vedeta incontestabilă a creșterilor procentuale, livrând 55.744 de unități, un plus uluitor de +569% față de anul precedent.
Chery (4,6%): Cu 30.179 de unități vândute, marca-mamă își continuă avansul pe piața europeană.
Ebro (2,1%): A atins un volum de 13.946 de unități, înregistrând o creștere spectaculoasă de +277%.
Xpeng (2,9%): Producătorul axat pe tehnologie avansată a livrat 19.003 vehicule, în creștere cu +125%.
Cum arată restul clasamentului?
În timp ce majoritatea brandurilor au consemnat evoluții pozitive, există și excepții:
Geely: A raportat 12.665 de unități vândute.
DR: Cu 8.406 unități vândute, a fost singurul brand din clasament care a înregistrat o scădere (-7%).
Lynk & Co: A livrat 7.314 unități, în urcare cu +58%.
Alte mărci (Others - 5,8%): Cumulează 38.303 unități, cu o creștere medie de +64%.
Concluzie: O expansiune imposibil de ignorat
Rezultatele din prima jumătate a anului 2026 confirmă că pătrunderea vehiculelor chinezești pe piața europeană nu mai este doar o tendință temporară, ci o realitate consolidată. Cu prețuri competitive, autonomii crescute și expansiune rapidă a rețelelor de distribuție, mărci precum MG, BYD, Omoda sau Leapmotor câștigă teren de la o lună la alta în detrimentul constructorilor tradiționali europeni.