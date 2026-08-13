Iulian Iancu acuză guvernul Cioloș: „S-a opus proiectului BRUA ca să forțeze liberalizarea”

Iulian Iancu, expert în energie și fost parlamentar, a făcut declarații explozive în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Omul care a elaborat numeroase proiecte legislative în domeniul gazelor a acuzat direct guvernul condus de Dacian Cioloș că ar fi forțat liberalizarea pieței energiei după ce a blocat mecanismele concurențial, cu efecte devastatoare pentru România.
Fostul președinte al Comisiei de Industrii din Camera Deputaților a afirmat că toate guvernele care au lucrat împotriva intereselor energetice ale României au comis, „la propriu, o crimă”.
Am să vă spun de ce a fost o crimă. Pentru că în momentul în care un oficial împuternicit al statului român s-a prezentat la Bruxelles, la niște funcționari, cărora le prezinți un tabel, le aduci niște argumente și spui: uite, o să închidem în aceste tranșe, astea sunt bornele.
În acest context, Iancu susține că vina este exclusiv a decidenților de la București, pentru că dacă ar fi încercat, „ar fi găsit înțelegere la Bruxelles”. Acest lucru nu s-a întâmplat și astfel s-a ajuns la primul moment al liberalizării pieței energiei, din perioada guvernului condus de Dacian Cioloș.
S-a spus că a fost un mic guvern zero. Dar el a avut niște borne. Două le-a atins. Una a fost acordul BRUA și a doua a fost liberalizarea prețului la gaze naturale. Eu am inițiat proiectul BRUA. Era o alternativă la gazele din Rusia. Am invitat colegi și de la celelalte partide, toate formațiunile politice, ca să treacă mai ușor la vot. A trecut foarte ușor de Senat. Când a ajuns la Cameră, nu mai veneau reprezentanții guvernului la dezbatere. De ce n-au venit? Pentru că se pregătise în laborator un infringement pentru România că nu făcuse legea BRUA. Și atunci a trebuit dată o ordonanță de urgență ca România să iasă din infringement, ordonanță de urgență specială pentru această lege, dar și de liberalizarea. De fapt, obiectivul era liberalizarea prețului la gaze naturale. Și pentru că noi făceam BRUA și se îndeplinea condiția de alternativă, nu mai aveau motivație să ne condiționeze liberalizarea. Și așa au tras de timp, n-au venit în Parlament și am ajuns la infringement în 7 iulie 2016, a explicat Iancu, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.
Expertul în energie a precizat că astfel de situații care au sabotat, pur și simplu, sistemul energetic național, n-ar fi fost posibile dacă n-ar fi existat „un parteneriat între cei care au acceptat să trădeze România, bucurându-se de niște avantaje — timpul a demonstrat că au fost pe moment — și cei care au venit din afară”.