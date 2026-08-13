Presiune pe sistemul energetic după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. România va crește importurile: ce spune Ministerul Energiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:04

Ministerul Energiei anunță că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat, joi, la ora 10:53, în contextul crizei energetice generate de seceta hidrologică severă. Sistemul Electroenergetic Național este stabil, iar autoritățile estimează că necesarul de consum poate fi acoperit prin producția internă, importuri și utilizarea rezervelor disponibile. Pentru seara de joi, necesarul de import este estimat la până la 2.300 MW, în condițiile unei capacități transfrontaliere de import de aproximativ 4.000 MW.

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