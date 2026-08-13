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Economie· 1 min citire

Reactorul 2 se închide. Dacia și Ford repornesc activitatea

Uzina Ford

Uzina Ford

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 11:55
SursăRealitatea PLUS

În plină criză energetică, Dacia și Ford repornesc activitatea uzinelor de la Mioveni și Craiova. Această pauză a fost corelată cu lucrări anuale de mentenanță și a ajutat la reducerea consumului național de energie cu circa 200 de megawatti.

Dacia și Ford repornesc activitatea

Cele două uzine au fost oprite temporar, iar reluarea activității este programată în perioada următoare.

Autoritățile spun că necesarul va fi acoperit prin importuri, energia din hidrocentrale și reducerea voluntară a consumului.

În cazul în care va fi nevoie, ar putea fi limitat consumul marilor fabrici.

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