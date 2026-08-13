Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Reactorul 2 se închide. Dacia și Ford repornesc activitatea
Uzina Ford
Publicat13 aug. 2026, 11:55
SursăRealitatea PLUS
În plină criză energetică, Dacia și Ford repornesc activitatea uzinelor de la Mioveni și Craiova. Această pauză a fost corelată cu lucrări anuale de mentenanță și a ajutat la reducerea consumului național de energie cu circa 200 de megawatti.
Citește și
- 12:36Cât ar câștiga pensionarii cu indexarea din 2027? Cei cu venituri medii au pierdut peste 8.000 de lei în 2 ani
- 11:54Guvernatorul BNR, despre cursul leu-euro: „Îl lăsăm mai flexibil. E unde trebuie, acum”
- 11:34Seceta extremă și limitele tranziției verzi în Europa. Rămâne cărbunele salvarea energetică și pe viitor?
- 10:04Vântul a salvat sistemul energetic național. Cristian Bușoi: „Energia eoliană a compensat lipsa din sistem”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News