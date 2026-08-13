Reactorul 2 se închide. Dacia și Ford repornesc activitatea

Publicat 13 aug. 2026, 11:55 Sursă Realitatea PLUS

În plină criză energetică, Dacia și Ford repornesc activitatea uzinelor de la Mioveni și Craiova. Această pauză a fost corelată cu lucrări anuale de mentenanță și a ajutat la reducerea consumului național de energie cu circa 200 de megawatti.

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