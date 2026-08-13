Vântul a salvat sistemul energetic național. Cristian Bușoi: „Energia eoliană a compensat lipsa din sistem”

Energia eoliană a salvat consumul de electricitate în prag de seară, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a precizat că turbinelor eoliene le-a revenit un rol esențial în acoperirea necesarului național de energie, iar producția este estimată să se mențină la niveluri ridicate și în zilele următoare.
Producția de energie eoliană oferă o gură de aerisire neașteptată rețelei naționale în plină criză cauzată de caniculă și secetă. Potrivit declarațiilor făcute joi la Digi24 de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, vântul din seara precedentă a contribuit masiv la acoperirea necesarului național. Prognozele pentru weekend indică o medie de producție de 500 MW, cu vârfuri de peste 1.000 MW, sprijin care va compensa parțial deficitul generat de oprirea capacităților de producție pe bază de apă și atomoenergie.
Dunărea scade dramatic, Centrala de la Cernavodă oprită complet
Situația devine totuși extrem de delicată începând de joi, 13 august. Din cauza debitului critic al Dunării, Reactorul 2 al Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă a intrat în procedura de deconectare treptată de la rețea, proces început la primele ore ale dimineții. În condițiile în care Unitatea 1 fusese deja oprită la sfârșitul lunii iulie din aceleași cauze hidrologice, oprirea Unității 2 — care livra până acum aproximativ 680 MW — lasă România fără energie nucleară în plin sezon cald. Autoritățile estimează că oprirea ar putea dura cel puțin zece zile, la care se vor adăuga alte 24–48 de ore pentru revenirea la capacitatea maximă după normalizarea nivelului fluviului.
Presiune pe importuri și sprijin din partea vremii
Înainte de sistarea activității Reactorului 2, bilanțul energetic al serii de miercuri a arătat mai bine decât estimările inițiale. Vârful de consum s-a situat la aproximativ 7.000 MW — cu 300 MW sub nivelul prognozat —, iar aportul eolienelor a permis menținerea importurilor de energie la un prag mai redus decât cel anticipate. Cu toate acestea, oprirea completă a ambelor reactoare de la Cernavodă va forța sistemul să apeleze din plin la cablurile de interconectare transfrontalieră pentru acoperirea cererii în zilele următoare.
Prosumatorii rămân o necunoscută
Măsurarea exactă a impactului pe care îl au prosumatorii dotați cu sisteme de stocare în baterii rămâne o provocare majoră. Cristian Bușoi a subliniat că Sistemul Energetic Național nu poate evalua cu precizie energia livrată de aceștia în orele de vârf. În paralel, incertitudinile din piață au fost amplificate și de o eroare tehnică a operatorului național Transelectrica, ale cărei date publice de consum au fost distorsionate timp de 10 ore, alimentând speculațiile privind înregistrarea unui așa-numit „record” istoric de consum care, în realitate, nu a existat.