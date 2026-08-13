Vântul a salvat sistemul energetic național. Cristian Bușoi: „Energia eoliană a compensat lipsa din sistem”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 10:04

Energia eoliană a salvat consumul de electricitate în prag de seară, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a precizat că turbinelor eoliene le-a revenit un rol esențial în acoperirea necesarului național de energie, iar producția este estimată să se mențină la niveluri ridicate și în zilele următoare.

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