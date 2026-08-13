Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 14:06

Înțelegerile anticoncurențiale din sectorul agricol aduc primele amenzi majore. Consiliul Concurenței a închis un dosar mamut privind piața inputurilor agricole — semințe și pesticide —, sancționând jucătorii care s-au coordonat nelegal pentru a stabili prețurile finale ale produselor pentru protecția plantelor.

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