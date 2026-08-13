Sancțiuni în agricultură: Consiliul Concurenței amendează 15 firme care au fixat ilegal prețurile

Înțelegerile anticoncurențiale din sectorul agricol aduc primele amenzi majore. Consiliul Concurenței a închis un dosar mamut privind piața inputurilor agricole — semințe și pesticide —, sancționând jucătorii care s-au coordonat nelegal pentru a stabili prețurile finale ale produselor pentru protecția plantelor.
Unul dintre cele mai mari dosare de cartel din agricultura românească se apropie de final cu mutări spectaculoase. Investigat de Consiliul Concurenței pentru înțelegeri ilegale privind stabilirea prețurilor de revânzare ale semințelor de cultură și ale produselor de protecție a plantelor, sectorul inputurilor agricole este marcat de o serie de recunoașteri masive.
Din cele 21 de companii implicate în procedură, 15 au recunoscut oficial că au încălcat legea concurenței, beneficiind astfel de reduceri semnificative ale amenzilor. Mutarea vine după un șir lung de investigații, inspecții inopinate și extinderi succesive ale anchetei.
Agricover a oferit dovezile și a scăpat de amendă prin programul de clemență
Piesa centrală a dosarului este compania Agricover Distribution, care a apelat la programul de clemență al Consiliului Concurenței. Cooperând strâns cu autoritatea și furnizând probe esențiale pentru dovedirea cartelului, Agricover a obținut imunitate totală, scăpând complet de la plata sancțiunilor financiare.
Mecanismul de clemență permite companiilor implicate în practici anticoncurențiale să denunțe înțelegerile secrete și să pună la dispoziția anchetatorilor documente interne în schimbul iertării sau reducerii drastice a amenzilor. Totodată, legislația în vigoare răsplătește prudența legală: cele 15 firme care au admis faptele înainte de finalizarea procedurii administrative vor beneficia, la rândul lor, de o diminuare considerabilă a notei de plată.
Istoricul anchetei: De la marii producători la distribuitorii regionali
Investigația a fost declanșată de Consiliul Concurenței în noiembrie 2022, vizând inițial politicile comerciale ale unor giganți din piața de producție și furnizare de semințe și pesticide. Printre primele companii intrate sub lupa autorității s-au numărat Pioneer Hi-Bred România, DuPont România (devenită Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro, Monsanto România și Maisadour Semences România.
Suspiciunile inițiale erau legate de impunerea sau fixarea prețurilor de vânzare pe lanțul comercial (în special în relația directă cu Agricover), dar și de posibile restricții teritoriale sau de clientelă impuse la distribuție.
Analiza documentelor ridicate în timpul primelor descinderi a determinat Consiliul Concurenței să extindă masiv ancheta. În august 2025, inspectorii de concurență au derulat un nou val de inspecții inopinate, de această dată la sediile marilor distribuitori de inputuri agricole:
Agrii România
Agro-Est Muntenia
Alcedo
Ameropa Grains
Biochem
Chemark ROM
Kwizda Agro România
Moldova Farming
Plantagro-Com
Prețurile fixe, o practică interzisă strict de legislație
Miza investigației a vizat modul în care furnizorii și distribuitorii s-au coordonat pentru a elimina concurența prin preț. Legea concurenței interzice cu desăvârșire orice înțelegere directă sau indirectă prin care un furnizor impune ori fixează prețul minim de revânzare către distribuitori sau fermieri.
Prin eliminarea competiției reale pe preț la semințe și produse de protecție a plantelor, costurile de producție din fermele românești au fost menținute artificial la niveluri ridicate. Dosarul rămâne unul dintre cele mai complexe cazuri gestionate de Consiliul Concurenței în sectorul agroalimentar, demonstrând vulnerabilitățile și practicile concertate care au guvernat piața de inputuri în ultimii ani.