Operațiunea de la Cernavodă, în presa internațională. Selecție realizată de Ana Maria Păcuraru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 19:18

Închiderea centralei de la Cernavodă și operațiunea realizată pentru creșterea debitului Dunării au intrat în atenția presei internaționale. Publicațiile străine au relatat despre detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, cu 180 de kilograme de explozibil, pentru a direcționa un volum mai mare de apă către centrală. Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat principalele articole apărute în presa internațională.

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