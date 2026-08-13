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Economie· 2 min citire
Operațiunea de la Cernavodă, în presa internațională. Selecție realizată de Ana Maria Păcuraru
Închiderea centralei de la Cernavodă și operațiunea realizată pentru creșterea debitului Dunării au intrat în atenția presei internaționale. Publicațiile străine au relatat despre detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, cu 180 de kilograme de explozibil, pentru a direcționa un volum mai mare de apă către centrală. Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat principalele articole apărute în presa internațională.
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