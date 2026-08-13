Ultimatum dat liderilor politici de reprezentanții mediului agricol, reuniți la Neptun: Învestirea unui guvern stabil în 20 de zile sau alegeri anticipate

Publicat 13 aug. 2026, 18:51 Actualizat 13 aug. 2026, 18:52

Ultimatum pentru clasa politică: reprezentanți ai fermierilor și ai mediului de afaceri cer formarea unui Guvern stabil, cu puteri depline, în maximum 20 de zile. Semnatarii spun că blocajul politic afectează economia reală, lasă agricultura fără soluții în fața crizelor și pune în pericol fondurile europene și investițiile. Solicitarea este cuprinsă în Declarația de la Neptun, formulată în urma Forumului desfășurat în perioada 11–12 august.

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