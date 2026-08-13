Un model Dacia a detronat Tesla și redevine cea mai vândută mașină din Europa

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 16:21

Dacia Sandero redevine regina vânzărilor auto pe continent. Modelul produs la Mioveni, dar și în Maroc, a reuşit să recupereze prima poziție în clasamentul european în luna iulie, devansând din nou rivalul electric Tesla Model Y, care se confruntă cu o nouă scădere a livrărilor.

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