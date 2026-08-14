Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Cum au scăpat localnicii din Cisnădie de samsarii din piețe?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 11:12
Actualizat14 aug. 2026, 11:13
SursăRealitatea PLUS

Inițiativă inedită a unui localnic din Cisnădie. Revoltat de faptul că prețul legumelor în piața din oraș e și de 10 ori mai mare decât la producător, acesta a venit cu o soluție. Localnicul i-a adus pe legumicultorii din sudul țării aproape de cumpărătorii din oraș, prin intermediul unui grup de Whatsapp. În acest fel, unii dintre agricultori au reușit să vândă 8 tone de legume în doar 4 ore.

Producătorii au vândut 8 tone de legume în doar 4 ore

Printr-un demers cu adevărat inedit, oamenii din Cisnădie au reușit să scape de samsarii din piață. În doar 3 săptămâni, un grup de Whatsapp prin care un localnic i-a pus pe cumpărători în legătură directă cu producătorii a ajuns să aibă deja peste 600 de membri. Producătorii postează videoclipuri din ferme, le arată clienților ce urmează să recolteze, în ce cantități, le spun prețurile și îi anunță când ajung la Cisnădie.

„Producătorul ne oferă nouă și noi oferim către producător. Dacă ar înțelege toată lumea ideea aceasta că se poate face acest lucru, ar fi minunat.

Acest exemplu se poate duce în toată țara și atunci ne ajutăm unul cu altul

În momentul în care producătorul ajunge cu marfa, nu stă două-trei zile în piață. I se vinde pe loc.”, a zis Mihai Nichita, inițiatorul mișcării.

Inițiativa are mare succes. La fiecare livrare se formează cozi. Atrași de marfa proaspătă, au început să vină clienți și din alte localități. Singurii care au cu adevărat de pierdut sunt samsarii, cărora le scad semnificativ vânzările în zilele în care se fac livrări. În unul dintre cazuri, un legumicultor a reușit să vândă opt tone de legume în doar 4 ore, fiindcă oamenii sunt atrași de prețurile mici și cumpără cu sacii.

Un kilogram de roșii costă mult mai puțin decât la tarabele samsarilor.

„La samsar era 9 lei, iar la producător era 2,5 lei. O diferență enorm de mare.

La fel este și în cazul verzei, care se vinde chiar și cu un leu. În piață costă și de 4 ori mai mult. Cartofii se vând și ei cu doar 1,5 lei.”, a completat bărbatul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

piata cisnadiesamsariCisnadie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe