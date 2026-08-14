Cum au scăpat localnicii din Cisnădie de samsarii din piețe?

Publicat 14 aug. 2026, 11:12 Actualizat 14 aug. 2026, 11:13 Sursă Realitatea PLUS

Inițiativă inedită a unui localnic din Cisnădie. Revoltat de faptul că prețul legumelor în piața din oraș e și de 10 ori mai mare decât la producător, acesta a venit cu o soluție. Localnicul i-a adus pe legumicultorii din sudul țării aproape de cumpărătorii din oraș, prin intermediul unui grup de Whatsapp. În acest fel, unii dintre agricultori au reușit să vândă 8 tone de legume în doar 4 ore.

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